Putin označil za pirátstvo zásah Francúzska proti tankeru spájanému s dronmi

„Úprimne povedané, neviem, či je (tanker) nejako spojený s Ruskom, ale viem, že sa to stalo a ako je to pre Francúzsko dôležité. Viete prečo? Pre ťažkú vnútropolitickú situáciu pre vládnucu elitu vo Francúzsku. Pretože nemajú žiadny iný spôsob, ako odpútať pozornosť obyvateľstva, občanov Francúzska od zložitých, ťažko riešiteľných problémov vo vnútri samotného Francúzska,“ vyhlásil Putin podľa agentúry TASS.Čítajte viac Na Kryme si vodiči môžu natankovať nanovo už len 20 litrov nedostatkového benzínu
Putin podľa agentúr tiež žartom sľúbil, že už viackrát s dronmi v Dánsku lietať nebude, v narážke na incidenty, ktoré si minulý týždeň vynútili uzavretie dánskych letísk. Vyhlásil tiež, že hystéria okolo údajných ruských dronov, ktorá zachvátila Európu, má len odpútať pozornosť od problémov Západu, napísala agentúra Reuters.
Rusko poprelo zodpovednosť za incidenty, ktoré prinútili európske krajiny rokovať o plánoch na posilnenie obrany proti dronom. Poľské a spojenecké stíhačky minulý mesiac zostreli ruské drony, ktoré prenikli do poľského vzdušného priestoru.
Francúzsko postaví pred súd čínskeho kapitána tankera Boracay, zadržaného v stredu pri pobreží Bretónska. Prokuratúra proti kapitánovi vzniesla obvinenie kvôli tomu, že sa odmietol podriadiť výzve armády, informovala agentúra AFP. Loď je podozrivá aj z účasti na nelegálnych preletoch dronov v Dánsku.
Francúzski vojaci vstúpili v stredu na palubu tankera, ktorý je podľa francúzskych úradov súčasťou flotily lodí umožňujúcich Rusku obchádzať sankcie na vývoz ropy. Úrady zadržali kapitána a jeho zástupcov, obaja sú čínskeho pôvodu, napísala AFP. Prokuratúra následne obvinila kapitána z toho, že odmietol uposlúchnuť výzvy úradov a že nepreukázal štátnu príslušnosť a vlajku plavidla. Jeho zástupcu prepustili na slobodu.Čítajte viac Francúzski vojaci obsadili podozrivý tanker z ruskej tieňovej flotily. Dvoch členov posádky zatkli
Lode Boracay s dĺžkou 244 metrov, ktorá v súčasnosti pláva pod vlajkou Beninu, sa týkajú európske sankcie, pretože patria k flotile, ktorú Moskva používa na obchádzanie západných sankcií namierených proti predaju ropy, uviedla AFP. Toto plavidlo, ktoré podľa internetovej stránky www.opensanctions.org niekoľkokrát zmenilo meno a vlajku, je tiež podozrivé z účasti na nedávnych preletoch dronov v Dánsku, napísal špecializovaný web The Maritime Executive.
Podľa analýzy dát zo špecializovaného webu VesselFinder, ktorú vykonala AFP, tanker opustil ruský prístav Primorsk blízko Petrohradu 20. septembra a mal namierené do Indie. Pri dánskom pobreží sa plavil medzi 22. a 25. septembrom, teda v čase, keď Dánsko zaznamenávalo podozrivé prelety dronov. Napríklad hneď prvý takýto prelet z 22. septembra viedol k uzavretiu kodanského letiska, ktoré leží len zhruba dva kilometre od pobrežia. Pôvod dronu sa zatiaľ nepodarilo preukázať.Čítajte viac Macron pripustil možnosť zostrelenia ruských stíhačiek, ak narušia vzdušný priestor EÚ
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok na summite Európskeho politického spoločenstva v Kodani povedal, že je potrebné vyvinúť väčší tlak na takzvanú ruskú tieňovú flotilu, ktorá prináša Moskve zisky potrebné na financovanie pokračujúcej agresie proti Ukrajine.