Voľby ČR: Druhý premiérsky duel bol dynamickejší, Babiš priniesol Fialovi darček

Babiš dal v úvode debaty Fialovi darček – českú vlajku na klopu saka. „Vy českú vlajku nikdy nenosíte, neviem prečo. Toto je súboj o budúceho českého premiéra, tak by ste si ju mohli pripnúť, aby to bolo vyvážené," povedal mu šéf ANO a ukázal pritom na vlajku na svojom saku. Fiala sa mu poďakoval. „Ja síce českú vlajku na klope vždy nemám, ale zato sa vždy starám o české národné záujmy, a nie o záujmy Maďarska či svojich firiem – a to si myslím, že je pre občanov dôležitejšie," kontroval mu premiér.
Šéf ANO bol vo štvrtkovej debate značne aktívnejší než v stredu. Fialu opakovane obvinil, že klame a že zradil aj svojich vlastných voličov, takže mu už nikto nemôže veriť. V reakcii na to sa naňho Fiala otočil a chcel, aby sa naňho šéf ANO pozrel. „Prečo sa mi nepozriete do očí? Aj včera ste celý čas pozerali len do papierov," pýtal sa ho premiér. „Ja sa pozerám na pána moderátora!" odpovedal Babiš. Rovnako aj on Babiša obvinil z toho, že ľuďom opakovane nehovorí pravdu.
V oblasti bezpečnosti označil Fiala za najväčšiu hrozbu ruskú agresívnu politiku. „Rusko nás skúša. Musíme robiť všetko pre to, aby sme boli silní, posilnili východnú hranicu NATO, investovali do obrany a tiež je potrebné podporovať Ukrajinu,“ povedal Fiala. Babiš s ním súhlasil a k ďalším hrozbám pridal aj ilegálnu migráciu, blackout a tiež pokračovanie Fialovej vlády. „Pán Babiš konečne súhlasil s tým, že najväčšou hrozbou pre ČR je Rusko. Dúfam, že podľa toho bude v budúcnosti aj konať,“ reagoval na to Fiala. Zhodli sa tiež na tom, že brannú povinnosť by nezavádzali a ČR by sa mala sústrediť predovšetkým na profesionálnu armádu. Babiš tiež zopakoval, že za vlády ANO sa Česko neposunie na východ a že chce obnoviť fungovanie Vyšehradskej štvorky (V4).
V ekonomickej oblasti Babiš avizoval, že hnutie ANO chce znížiť dane, ale zároveň chce vybrať viac peňazí do štátneho rozpočtu. Moderátor sa ho opýtal, či to skutočne myslí tak, ako to hovorí, na čo Babiš pritakal. „Predsa nemôžete myslieť vážne to, že znížite príjmy štátu, všetkým ostatným pridáte a vyjde vám vyrovnaný rozpočet. To je tak absurdná rozprávka, že tomu snáď ani sám neveríte," reagoval Fiala. Dodal, že on pred štyrmi rokmi síce sľuboval, že jeho vláda dane nezvýši, ale musela to urobiť z dôvodu krízy. Ľudia mu to síce vraj vyčítajú, ale chápu to. Sám to údajne nechcel urobiť a mrzí ho to, preto už na dane siahať nechce.
Súčasná vláda nemala podľa Babiša žiadnu krízu, ale, naopak, krízy spôsobila, čo sa prejavilo vysokou infláciou či narastajúcim deficitom rozpočtu. „Pán premiér vám neukáže, že za nás, v rokoch 2016 až 2019, sme boli v pluse. Manipuluje tú tabuľku a ukazuje covidové roky a že to vylepšil. V debate sa mu (podpredseda ANO Karel) Havlíček snažil vysvetliť, že mínus je mínus a plus je plus. My sme boli v pluse, on bol v mínuse a ešte to ukazuje,“ vysvetľoval Babiš.
Všetko o voľbách do Poslaneckej snemovne (3. a 4. októbra 2025.
Voľby do Poslaneckej snemovne českého parlamentu sú dvojdňové a volebné miestnosti sa otvoria už v piatok popoludní.