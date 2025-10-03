Letisko v Mníchove prerušilo prevádzku kvôli dronom. Obmedzilo to tisíce ľudí

Ide o ďalšie narušenie leteckej dopravy v Európe po tom, ako bola minulý týždeň pre výskyt dronov niekoľkokrát dočasne prerušená prevádzka na letiskách v Dánsku a Nórsku.
Nemecké riadenie letovej prevádzky najprv o 22.18 h na mníchovskom letisku obmedzilo prevádzku a krátko nato ho úplne zastavilo kvôli opakovanému pozorovaniu dronov, uviedlo letisko na svojom webe. Na letisku v blízkosti bavorskej metropoly platí zákaz nočných letov pre pravidelnú osobnú dopravu medzi polnocou a 5.00 h, pričom od 22.00 h je premávka bežne obmedzená kvôli nočnému pokoju. Zatiaľ nie je jasné, či bude prevádzka letiska po 5:00 obnovená, prílety a odlety sú na webe letiska zatiaľ uvedené podľa plánu.
Polícia podľa agentúry DPA oznámila, že niekoľko ľudí najprv okolo 21.30 h nahlásilo, že v blízkosti letiska zbadali dron. Asi o hodinu neskôr boli drony spozorované znovu, a síce priamo nad areálom letiska, tento výskyt potvrdili aj privolaní policajti na mieste. V tme však nedokázali určiť typ, veľkosť a počet dronov, ani kto je za ich prevádzku zodpovedný, napísal bulvárny denník Bild s odvolaním sa na hovorcu spolkovej polície. Polícia potom začala oblasť monitorovať a pátrať po lietajúcich objektoch či podozrivých osobách, avšak bezvýsledne. Do akcie bol nasadený aj policajný vrtuľník.
Stovky uviaznutých cestujúcich boli nútené stráviť noc na letisku, polícia a letiskoví hasiči za tým účelom zriadili v termináli provizórne lôžka, cestujúci dostali občerstvenie a deky. Ďalších ľudí previezli do hotelov.
Tlačové agentúry pripomínajú, že cez víkend v Mníchove vrcholia pivné slávnosti Oktoberfest, ktoré do mesta každoročne prilákajú milióny návštevníkov z iných miest a krajín. Aj ich by sa mohlo obmedzenie leteckej dopravy dotknúť. V stredu bol Oktoberfest na pol dňa uzavretý kvôli bombovej hrozbe.
Dánsko doteraz oficiálne neoznámilo, kto je zodpovedný za incidenty s dronmi v jeho vzdušnom priestore z minulého týždňa, premiérka Mette Frederiksenová však naznačila, že by za nimi mohlo byť Rusko. Lídri EÚ v stredu na neformálnom samite v Kodani podporili plány na posilnenie obrany bloku proti ruským dronom.
Rusko zodpovednosť za incidenty z minulého týždňa poprelo. Prezident Vladimir Putin potom vo štvrtok žartom sľúbil, že už viackrát s dronmi nad Dánskom lietať nebude. Vyhlásil tiež, že hystéria okolo údajných ruských dronov, ktorá zachvátila Európu, má len odpútať pozornosť od problémov Západu.