Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 318 dní
6:30 Sovietsky zväz a potom Rusko dvakrát deklarovali svoju pripravenosť vstúpiť do NATO, ale dvakrát boli okamžite odmietnuté, vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok na plenárnom zasadnutí Valdajskej konferencie, píše ruská agentúra TASS.
"Naša krajina, ktorá sa snaží eliminovať dôvody pre blokovú konfrontáciu a vytvoriť spoločný bezpečnostný priestor, dokonca dvakrát vyhlásila svoju pripravenosť vstúpiť do NATO. Prvýkrát to bolo v roku 1954, ešte za čias ZSSR. Vtedy sa to stalo. A druhýkrát to bolo počas návštevy amerického prezidenta [Billa] Clintona v Moskve. O tom som už hovoril v roku 2000, keď sme tiež diskutovali o tejto téme. A dvakrát sme boli v podstate odmietnutí, hneď na začiatku,“ povedal.Čítajte viac Upokojte sa a dobre sa vyspite, odkázal Putin európskym politikom zo Soči
Podľa ruskej hlavy štátu pred 35 rokmi, keď sa zdalo, že konfrontácia studenej vojny končí, existovali nádeje na príchod éry skutočnej spolupráce.
„Zdalo sa, že už nezostali žiadne ideologické ani iné prekážky, ktoré by nám bránili spoločne riešiť problémy spoločné pre ľudstvo a regulovať a riešiť nevyhnutné spory a konflikty na základe vzájomnej úcty a zohľadnenia záujmov každého,“ uviedol.
Podľa Putina však niektoré krajiny stále dúfajú, že Rusku spôsobia „strategickú porážku“. Politiku Západu po skončení studenej vojny za „hlavnú príčinu“ ukrajinskej a iných kríz. Putin tiež vyhlásil, že zodpovednosť za pokračovanie ukrajinského konfliktu nesie Európa, ktorá situáciu neustále vyostruje.
"Sme vďační všetkým krajinám, ktoré v posledných rokoch vynaložili úprimné úsilie na nájdenie východiska z tejto situácie,“ povedal.
Podľa ruského prezidenta sa konanie krajín, ktoré nazval väčšinové, líši od konania Európy a Spojených štátov za vlády bývalého prezidenta Joea Bidena. „Oni (väčšinové krajiny – TASS) sa odmietajú postaviť na žiadnu stranu a skutočne sa snažia pomôcť nastoliť spravodlivý mier,“ zdôraznil Putin.
Putin poznamenal, že sa to týka ruských partnerov v skupine BRICS, Bieloruska, Severnej Kórey, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Kataru, Egypta, Turecka, Iránu, Srbska, Maďarska, Slovenska, ako aj mnohých afrických a latinskoamerických krajín.
Podľa Putina Moskva pozorne sleduje rastúcu militarizáciu Európy, ktorá sa zastrašuje pritiahnutými za vlasy hrozbami zo strany Ruskej federácie. Odmietol, že by Rusko zaútočilo na štáty NATO a tvrdí, že globálna rovnováha sa nedá vybudovať bez Ruska.
Putin podľa agentúry TASS tiež poukázal na to, že ruské dejiny dokázali, že národná slabosť je neprijateľná a Rusko ju nikdy neprejaví. „Naše dejiny dokázali, že slabosť je neprijateľná, pretože vytvára pokušenie, ilúziu, že akýkoľvek problém s nami sa dá vyriešiť silou. Rusko nikdy neprejaví slabosť ani nerozhodnosť. Nech si to pamätajú tí, ktorým bránime už samotnou svojou existenciou – tí, ktorí snívajú o tom, že nám spôsobia túto veľmi strategickú porážku,“ povedal Putin.