Venezuela odsúdila „nelegálny“ prelet amerických stíhačiek pri jej pobreží

Venezuelské ministerstvá zahraničných vecí a obrany tvrdia, že americké stíhačky zaznamenali „75 kilometrov od našich pobreží“, pričom neuviedli, či narušili vzdušný priestor krajiny.
Minister obrany Vladimir Padrino predtým uviedol, že päť amerických bojových stíhačiek sa „odvážilo priblížiť k venezuelskému pobrežiu“. Zaznamenali ich protivzdušná obrana a sledovacie systémy letiska Maiquetía.
Ministerstvo obrany v spoločnom vyhlásení s rezortom hospodárstva obvinilo USA z ignorovania medzinárodného práva a ohrozovania civilného letectva v Karibskom mori.
Americký prezident Donald Trump v septembri nasadili na ostrove Portoriko v Karibskom mori 10 stíhačiek F-35. Z ostrova majú pomáhať americkým lodiam v Karibiku v boji proti drogovým kartelom. Okrem toho vyslal aj osem vojnových lodí ako súčasť operácie proti pašovaniu drog do USA.
Prezident Venezuely Nicolás Maduro obvinil Trumpa zo snahy vyvolať v krajine pád jeho režimu.Čítajte viac Maduro je pripravený vyhlásiť stav núdze v prípade vojenskej agresie USA
Americké sily vykonali niekoľko úderov na lodiach, ktoré údajne pašovali drogy v Karibiku. Pri týchto útokoch v medzinárodných vodách zhynulo dokopy 14 ľudí.