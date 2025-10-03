Rafinériu spoločnosti Chevron blízko Los Angeles zasiahol rozsiahly požiar

Jeden zo svedkov stanici CBS News povedal, že explózia okolo 21:30 (dnes 06:30 SELČ) mu pripadala ako malé zemetrasenie. Plamene boli vidieť na kilometre ďaleko, píše denník Los Angeles Times. Rafinérie má vlastný hasičský zbor a s hasením pomáhajú ďalší hasiči z regiónu.
Holly Mitchellová, členka rady okresu Los Angeles, podľa CBS News povedala, že hasičom sa podarilo oheň obmedziť na jednu časť rafinérie. Uviedla, že zatiaľ nie sú hlásené žiadne zranené osoby av okolitej oblasti nie je dôvod na obavy. Úrady podľa nej budú dnes sledovať kvalitu vzduchu. Mitchellová odporučila obyvateľom mesta, aby pokiaľ možno nevychádzali von.
Rafinéria v El Segunde bola postavená v roku 1911. Zariadenie spracováva cez 290 000 barelov ropy denne a jeho hlavnými produktmi sú benzín, letecké palivo a nafta. Celková skladovacia kapacita je 12,5 milióna barelov v približne 150 veľkých nádržiach, uvádza Chevron na svojich webových stránkach.