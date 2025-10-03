Tomahawky na Ukrajinu zrejme nepôjdu, no USA Kyjevu sľubujú iné zbrane. Kremeľ varuje pred eskaláciou

Tieto informácie prichádzajú len pár hodín po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin na zahraničnopolitickom fóre v Soči varoval, že dodanie týchto striel na Ukrajinu by spustilo novú eskaláciu napätia.
Nemenovaný americký predstaviteľ a tri ďalšie zdroje podľa Reuters uvádzajú, že zásoby Tomahawkov sú skutočne vyhradené pre námorníctvo a iné nasadenie. Hoci Spojené štáty tieto strely často používajú na údery na pozemné ciele a ich modernizované verzie majú dolet presahujúci 1 600 kilometrov, ich primárna úloha zostáva námorná.
Iné zbrane a európski spojenci v akcii
Americký predstaviteľ tiež povedal, že prípadné nedodanie striel neznamená nedostatok v ponuke pre Kyjev. Spojené štáty by podľa informácií Reuters mohli umožniť európskym spojencom nakúpiť iné americké bojové prostriedky dlhého doletu, ktoré by následne Európania dodali na Ukrajinu.Čítajte viac Putin: Ak USA nepredĺžia platnosť zmluvy New START, nespraví tak ani Rusko
Žiadosť o strely Tomahawk adresoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Americký viceprezident J. D. Vance v nedeľu potvrdil, že Washington žiadosť zvažuje. Napriek neistote ohľadom Tomahawkov je tak signál pre Ukrajinu jasný: podpora v oblasti zbraní dlhého doletu, ktoré môže zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniou, zostáva v hre.
Putin hrozí „významnou“ odvetou za militarizáciu
Medzitým Kremeľ vystupňoval svoju rétoriku voči Západu. Prezident Putin na fóre v Soči okrem varovania pred Tomahawkmi sľúbil „významnú“ odpoveď na rastúcu militarizáciu Európy. Putin vyjadril obavy z narastajúcej vojenskej prítomnosti v Európe, ktorá podľa neho predstavuje hrozbu, a zdôraznil, že Rusko nikdy neprejaví slabosť. „Odvetné opatrenia Ruska nebudú trvať dlho a budú veľmi významné,“ vyhlásil.
Tieto ostré slová prichádzajú v čase, keď Európa zvyšuje svoju obranyschopnosť, napríklad diskutuje o vytvorení „protivzdušnej steny“ na ochranu pred ruskými dronmi po sérii narušení vzdušného priestoru v Dánsku, Estónsku či Poľsku.Čítajte viac Upokojte sa a dobre sa vyspite, odkázal Putin európskym politikom zo Soči
Ruský prezident sa tiež ostro ohradil voči zadržaniu ruskej ropnej lode Boracay vo francúzskych vodách, čo označil za „pirátstvo“. Tanker je súčasťou tzv. ruskej „tieňovej flotily“ obchádzajúcej západné sankcie, ktorá podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona generuje Rusku desiatky miliárd eur. Loď bola zadržaná bez udania dôvodu, no francúzske úrady ju vyšetrujú pre nezrovnalosti v oficiálnej registrácii. Kremeľ v reakcii varoval pred „absolútne nepredvídateľnými dôsledkami“ pre svetové energetické trhy.
Putin na záver zopakoval, že dodanie Tomahawkov „nezmení situáciu na ukrajinskom bojisku“, ale povedie k eskalácii. Zdôraznil pritom, že Rusko na Ukrajine úspešne čelí celej Severoatlantickej aliancii. Ak Spojené štáty a spojenci naozaj dodajú Kyjevu iné zbrane dlhého doletu, Kremeľ v tom zrejme uvidí len ďalší dôkaz priameho stretu s blokom NATO.