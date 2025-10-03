Pravda Správy Svet Najprv drony, teraz lode so zbraňami. Dánsko varuje pred rizikom ruskej sabotáže

Ruské vojenské lode opakovane plávali nebezpečne blízko dánskych armádnych plavidiel v úžine pri dánskom pobreží a mierili na ne svoje zbrane. Uviedol to dnes šéf dánskej rozviedky Thomas Ahrenkiel pre agentúru Reuters. Dodal, že existuje značné riziko sabotáže, hoci minister obrany Troels Lund Poulsen vyhlásil, že bezprostredný ruský útok Dánsku nehrozí.

03.10.2025 10:36
Troels Lund Poulsen , Thomas Ahrenkiel Foto: ,
Dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen (vpravo) a šéf Obrannej spravodajskej služby Thomas Ahrenkiel na tlačovej konferencii v Kodani 3. októbra 2025.
Ruské lode podľa šéfa rozviedky vo viacerých prípadoch mierili zbrane na dánske vojenské vrtuľníky či plavidlá pohybujúce sa v úžine medzi Baltským a Severným morom. Dánske ozbrojené sily čelia veľkému riziku možnej sabotáže, potvrdil Ahrenkiel.

Dánsko sa v posledných dňoch potýkalo aj s pohybom dronov v areáloch letísk v Kodani a ďalších mestách, ktoré kvôli nim museli prerušovať prevádzku. Premiérka Mette Frederiksenová incidenty označila za doteraz najväčší útok na dánsku infraštruktúru a dala ich do súvislosti s narušením vzdušného priestoru Poľska či Estónska. Dánske úrady ale zatiaľ nemajú istotu, kto za útokmi stál, povedal dnes Ahrenkiel.

Francúzsko v tejto súvislosti vyšetruje čínskeho kapitána lode patriacej do takzvanej ruskej tieňovej flotily, ktorú zadržala v stredu pri pobreží Bretónska. Tanker sa v dňoch dronových preletov pohyboval blízko dánskych brehov a úrady preverujú, či bezpilotné lietadlá nemohli vzletieť z jeho paluby.

