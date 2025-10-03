Najprv drony, teraz lode so zbraňami. Dánsko varuje pred rizikom ruskej sabotáže

Ruské lode podľa šéfa rozviedky vo viacerých prípadoch mierili zbrane na dánske vojenské vrtuľníky či plavidlá pohybujúce sa v úžine medzi Baltským a Severným morom. Dánske ozbrojené sily čelia veľkému riziku možnej sabotáže, potvrdil Ahrenkiel.
Dánsko sa v posledných dňoch potýkalo aj s pohybom dronov v areáloch letísk v Kodani a ďalších mestách, ktoré kvôli nim museli prerušovať prevádzku. Premiérka Mette Frederiksenová incidenty označila za doteraz najväčší útok na dánsku infraštruktúru a dala ich do súvislosti s narušením vzdušného priestoru Poľska či Estónska. Dánske úrady ale zatiaľ nemajú istotu, kto za útokmi stál, povedal dnes Ahrenkiel.
Francúzsko v tejto súvislosti vyšetruje čínskeho kapitána lode patriacej do takzvanej ruskej tieňovej flotily, ktorú zadržala v stredu pri pobreží Bretónska. Tanker sa v dňoch dronových preletov pohyboval blízko dánskych brehov a úrady preverujú, či bezpilotné lietadlá nemohli vzletieť z jeho paluby.Čítajte viac Dánsko v pohotovosti: zaznamenalo ďalší incident s dronmi nad vojenským letiskom