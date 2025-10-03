Pravda Správy Svet Posledné veľkovojvodstvo na svete má nového panovníka. Luxemburský trón patrí Viliamovi V., moc prevzal po abdikácii otca Henricha I.

V luxemburskom hlavnom meste v piatok intronizovali nového veľkovojvodu Viliama V. (Guillaume) a jeho manželku veľkovojvodkyňu Štefániu. Vo funkcii hlavy štátu po 25 rokoch vystriedal svojho otca Henricha I., píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP.

Luxemburský veľkovojvoda Guillaume (Viliam), vpravo, a luxemburská veľkovojvodkyňa Stéphanie (Štefánia) počas slávnostnej prísahy v zasadacej sále Poslaneckej snemovne v Luxemburgu, 3. októbra 2025.
Viliamov otec Henrich abdikoval v piatok počas slávnostného ceremoniálu vo Veľkovojvodskom paláci v meste Luxemburg. Nový monarcha sa stal hlavou štátu po zložení prísahy na ústavu pred poslancami parlamentu. Na ceremónii sa zúčastnil predseda Európskej rady António Costa, predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová a kráľovské páry z Belgicka a Holandska.

Veľkovojvoda Viliam (43) študoval v Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku, Francúzsku a absolvoval aj elitnú britskú vojenskú akadémiu Sandhurst. V roku 2012 sa oženil s belgickou grófkou Štefániou a má s ňou dvoch synov vo veku päť a dva roky.

Luxembursko Henrich I., kráľovná Mathilde, Na snímke zľava belgická kráľovná Mathilde, luxemburská veľkovojvodkyňa Maria Teresa, belgický kráľ Filip, luxemburský veľkovojvoda Henrich I. a belgická princezná Elisabeth pózujú počas príchodu na ceremóniu abdikácie a intronizácie luxemburského veľkovojvodu v Veľkovojvodskom paláci v Luxemburgu 3. októbra 2025.

Luxembursko je jeden z najmenších a zároveň najbohatších štátov Európskej únie (EÚ) v prepočte na obyvateľa. Je tiež dôležitým finančným centrom, v ktorom sídlia aj niektoré inštitúcie EÚ, ako napríklad Európsky súdny dvor a Európska investičná banka.

Krajina je konštitučná monarchia s veľkovojvodom na čele štátu podobne ako kráľ Karol III. v Spojenom kráľovstve alebo kráľ Filip I. v Belgicku. Agentúra AP vysvetľuje, že Luxembursko nie je kráľovstvom, ale posledným veľkovojvodstvom na svete. Guillaume sa tiež symbolicky stane najvyšším veliteľom armády, ktorá má približne 1000 členov.

