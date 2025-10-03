Anglikánska cirkev si na čelo diecézy v Canterbury prvýkrát zvolila ženu

„Chcem povzbudiť Cirkev, aby naďalej rástla v dôvere v evanjelium, aby hovorila o láske, ktorú nachádzame v Ježišovi Kristovi a aby táto láska formovala naše činy,“ uviedla nová arcibiskupka v prvom oficiálnom stanovisku. „Teším sa, že budem môcť zdieľať túto cestu viery s miliónmi ľudí, ktorí slúžia Bohu a s ich komunitami vo farnostiach po celej krajine a v celosvetovej anglikánskej komunite,“ dodala.
Funkcia arcibiskupa v Canterbury bola neobsadená od novembra minulého roka, keď rezignoval arcibiskup Justin Welby. Demisiu oznámil po zisteniach nezávislého vyšetrovania, že „mohol a mal" hlásiť zneužívania detí organizátorom detských táborov Johnom Smythom. Ten organizoval cirkevné tábory v 70. a 80. rokoch a zneužíval viac ako 100 chlapcov a mladých mužov.
Arcibiskup z Canterbury je považovaný za duchovného vodcu anglikánskej cirkvi na celom svete. Zasadá tiež v Snemovni lordov Britského parlamentu. Mullallyová bude v poradí 106. osobou na čele diecézy Canterbury. Predtým sedem rokov pôsobila ako biskupka v Londýne.
BBC pripomína, že ženy môžu byť kňažkami v anglikánskej cirkvi až od polovice 90. rokov. Viacerí vysokopostavení biskupi však otvorene odmietajú ženy na kňazských a vysokých pozíciách v rámci cirkvi.