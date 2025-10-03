Izrael zastavil poslednú zo 42 lodí flotily do Gazy, na ceste je už flotila nová

„Marinette, posledná zvyšná loď skupiny Global Sumud Flotilla (GSF), bola zastavená o 10:29 miestneho času (09:29 SELČ), približne 42,5 námornej míle od Gazy,“ uviedla GSF podľa AFP. Dodala, že za posledné dva dni izraelské námorníctvo zastavilo jej 42 lodí, ktoré viezli humanitárnu pomoc do Pásma Gazy, kde Izrael vedie už dva roky vojnu v odvete za teroristický útok hnutia Hamas na Izrael. Izraelská armáda v stredu večer a vo štvrtok zadržala podľa izraelských úradov na 470 aktivistov z flotily, ktorá vyplávala 1. septembra z Barcelony.
Loď Marinette so šiestimi ľuďmi plaviacou sa pod poľskou vlajkou mala vo štvrtok podľa denníka El País problémy s motorom, a zaostala preto za zvyškom flotily. Jedno z plavidiel zakotvilo na Cypre, oznámili dnes tamojšie úrady podľa agentúry Reuters. Loď s 21 cudzincami úrady požiadali o povolenie zakotviť v Larnake kvôli doplneniu paliva a z humanitárnych dôvodov, dvaja z cestujúcich mali chronické zdravotné problémy, napísal server CyprusMail.
Agentúra EFE dnes ráno s odvolaním sa na advokátku z právneho tímu flotily napísala, že 473 aktivistov bolo prevezených do detenčného zariadenia Saharonim v Negevskej púšti na juhu Izraela. Tam majú čakať na vybavenie deportačného konania.
Štyria talianski zákonodarcovia zadržaní vo štvrtok izraelskou armádou s ďalšími účastníkmi medzinárodnej humanitárnej flotily už boli prepustení. Talianski politici – senátor Marco Croatti, poslanec Arturo Scotto a dve europoslankyne Annalisa Corradová a Benedetta Scuderiová – boli s konzulárnou pomocou dopravení na Ben Gurionovo letisko a dnes ráno odleteli do Ríma, napísala agentúra ANSA. Citovala tiež talianskeho veľvyslanca v Izraeli Luku Ferrariho, podľa ktorého Izrael zadržal 40 talianskych účastníkov flotily GSF. Všetci sú podľa neho v poriadku.
Zásah izraelského námorníctva proti medzinárodnej humanitárnej flotile vyvolal v mnohých krajinách protesty a najväčšie talianske odbory kvôli tomu na dnes vyhlásili generálny štrajk. Agentúra ANSA uviedla, že dnes ráno bolo už zrušené či oneskorené až o 80 minút niekoľko spojov z hlavnej vlakovej stanice v Ríme, demonštranti tiež zablokovali cestu do prístavu v Livorne.
K Pásmu Gazy vyplávala v utorok z Talianska loď Conscience s asi stovkou aktivistov, vrátane mnohých novinárov a zdravotníkov. Toto plavidlo sa pripojilo k viacerým lodiam, ktoré vyplávali z Talianska 25. septembra. Ide o akciu skupiny Freedom Flotilla Coalition (FFC), ktorá podobné podujatie organizovala už v minulosti, napríklad v máji tohto roku.