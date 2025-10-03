Česko volí novú snemovňu: favoritom je ANO, rozhodne však povolebný boj

Všetko o voľbách do Poslaneckej snemovne (3. a 4. októbra 2025.
Lídri strán a hnutí ešte krátko pred začiatkom hlasovania vyzvali ľudí, aby prišli odovzdať svoj hlas a nenechali za seba rozhodnúť iných.
Samotným voľbám predchádzala intenzívna a miestami konfrontačná kampaň. Dominovali v nej témy ako ekonomická situácia krajiny, rastúce ceny energií, otázky bezpečnosti v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ale aj vymedzovanie sa voči súčasnej vláde či Európskej únii.
Vládna koalícia SPOLU spolu s ďalšími partnermi čelila počas uplynulých rokov kritike pre vysokú infláciu, energetickú krízu aj nepopulárne reformy. To dodalo opozícii vedenou hnutím ANO silnú muníciu v kampani.Čítajte viac Česko volí. Môže byť v krajine ohrozená demokracia? Radikáli čakajú na šancu
Prieskumy favorizujú ANO, rozhodne však koaličný potenciál
Podľa posledných zverejnených prieskumov je jasným favoritom volieb hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša. Na druhom mieste sa s výrazným odstupom drží vládna koalícia SPOLU vedená premiérom Petrom Fialom.
Analytici sa však zhodujú, že skutočný a ostrý súboj sa odohrá až po sčítaní hlasov. Samotné víťazstvo totiž ešte nezaručuje zostavenie vlády – kľúčovú úlohu zohrá koaličný potenciál jednotlivých strán. Rokovania o funkčnej väčšine v snemovni tak budú hlavným politickým bojiskom nasledujúcich dní.
Voľby sa tak stali súbojom dvoch odlišných vízií – opozície okolo Babiša, ktorá sa ostro vymedzuje voči vláde aj Bruselu, a Fialovej koalície, ktorá zdôrazňuje prozápadné smerovanie a kontinuitu v zahraničnej politike.
Výsledok bude určovať nielen podobu budúcej vlády, ale aj smerovanie krajiny v kľúčových otázkach – od daní a ekonomických reforiem až po vzťah k Európskej únii či vojenskú podporu Ukrajiny.
Politológovia očakávajú, že do snemovne sa dostane približne sedem politických zoskupení. Medzi lídrami strán panuje tradícia voliť hneď v prvý deň a očakáva sa, že tak urobia aj tentoraz.Čítajte viac Voľby ČR: Druhý premiérsky duel bol dynamickejší, Babiš priniesol Fialovi darček
Prvýkrát aj hlasovanie zo zahraničia
Tohtoročné voľby prinášajú aj jednu dôležitú novinku – historicky prvú možnosť korešpondenčnej voľby pre Čechov žijúcich v zahraničí. Túto možnosť využilo viac ako 10-tisíc občanov, čo je síce menej, ako ministerstvo zahraničných vecí pôvodne očakávalo, no napriek tomu ide o významný míľnik. Ďalších približne 27 500 Čechov v cudzine je zapísaných na voľbu na zastupiteľských úradoch.
Hlasy zo zahraničia sa na rozdiel od tých z okrskov nesčítavajú hneď na mieste, ale sú centrálne spracované v Brne, kde bývajú zverejnené medzi prvými. Vďaka elektronickému sčítaniu by mala byť väčšina výsledkov z volebných miestností v Česku známa už v sobotu večer po ich uzavretí.
Ústavný súd rozhodol o „nepriznaných koalíciách“
Volebnú atmosféru v posledných dňoch ovplyvnilo aj rozhodnutie Ústavného súdu. Ten zamietol sťažnosť na takzvané nepriznané koalície, ktoré sa týkali hnutí SPD a Stačilo!. V praxi to znamená, že hoci na ich kandidátkach figurujú členovia viacerých strán, na vstup do parlamentu im stačí päť percent, nie osem alebo jedenásť, ako je to v prípade riadnych koalícií.Čítajte viac ANO vyhrá české voľby, Fialove Spolu potápajú nesplnené sľuby
Práve výsledok týchto a ďalších menších strán, ktoré balansujú na hrane zvoliteľnosti, môže byť pomyselným jazýčkom na váhach pri skladaní budúcej vládnej koalície. Významným faktorom bude aj samotná volebná účasť – v roku 2021 dosiahla približne 65 %, čo je na české pomery nadpriemer.
O 200 poslaneckých kresiel zabojuje 3 073 mužov a 1 400 žien. Svoj mandát sa pokúsi obhájiť aj drvivá väčšina súčasných zákonodarcov, konkrétne 168 z nich. Medzi tými, ktorí sa o priazeň voličov už neuchádzajú, je aj končiaca predsedníčka snemovne Markéta Pekarová Adamová.
Hlasovanie a povolebné rokovania
Volebné miestnosti sa dnes zatvoria o 22.00 h a opäť sa otvoria v sobotu ráno od 8.00 do 14.00 h. Po uzavretí miestností a sčítaní hlasov zohrá dôležitú úlohu prezident Petr Pavel, ktorý poverí lídra víťaznej strany zostavením vlády. Analytici však upozorňujú, že rozhodujúce bude, kto dokáže získať funkčnú väčšinu v 200-člennej snemovni. Vzhľadom na predpokladané tesné výsledky medzi hlavnými politickými blokmi sa preto najväčšia pozornosť upriami na náročné povolebné rokovania a schopnosť vyjednávať.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne v roku 2021 mohlo voliť 8 275 752 ľudí, platných hlasov nakoniec bolo 5 375 090. O voličov sa vtedy uchádzalo 22 politických subjektov, do snemovne sa dostali štyri z nich – koalícia SPOLU, hnutie ANO, koalícia Pirátov a STAN a hnutie SPD. Volebná účasť bola 65,43 percenta.Čítajte viac „Umiernenejší“ Babiš, Fiala strašil obratom na východ, hodnotia kampaň odborníčky: Piráti vstali z mŕtvych