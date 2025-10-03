Jednu z obetí útoku v Manchestri zrejme omylom zastrelila polícia

„Patológ ministerstva vnútra predbežne stanovil, že jedna zo zosnulých obetí utrpela zranenie, ktoré zodpovedá strelnej rane,“ uviedol vo vyhlásení náčelník polície grófstva Veľký Manchester Sir Stephen Watson.
Polícia predpokladá, že podozrivý útočník Jihad al Shamie pri sebe nemal strelnú zbraň. „Jediné výstrely pochádzali od príslušníkov polície oprávnených používať strelné zbrane, ktorí sa snažili zabrániť páchateľovi vo vstupe do synagógy a spôsobení ďalšej ujmy našej židovskej komunite,“ píše sa vo vyhlásení.
„Z toho vyplýva, že po ďalšom forenznom vyšetrení sa môže ukázať, že toto zranenie bolo, žiaľ, tragickým a nepredvídateľným dôsledkom nevyhnutných opatrení, ktoré prijali policajti, aby ukončili tento brutálny útok,“ doplnil Watson. Pitvu lekári dokončia v priebehu piatka.Čítajte viac Sviatok zmierenia zaliaty krvou: po útoku pred synagógou v Manchestri zomreli dvaja ľudia, páchateľa zastrelila polícia
Polícia dodala, že jedna zo zranených osôb tiež utrpela strelné zranenie, ktoré však nie je život ohrozujúce.
Útok na synagógu hebrejskej kongregácie Heaton Park na predmestí Crumpsall sa odohral vo štvrtok okolo 9.30 h miestneho času (10.30 h SELČ). V synagóge v tom čase prebiehali modlitby pri príležitosti najväčšieho židovského sviatku Jom kipur (Deň zmierenia).
Watson na brífingu informoval, že podozrivý – 35-ročný britský občan sýrskeho pôvodu al Shamie – najprv vrazil autom do ľudí pred synagógou a potom zaútočil nožom na člena ochranky. V čase útoku sa v synagóge nachádzalo množstvo veriacich. Polícia ho vyšetruje ako akt terorizmu.