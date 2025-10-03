Pravda Správy Svet Švédske 'levy' idú do boja: Ukrajina získa zbraň, stvorenú na vojnu s Ruskom - v čom sú Gripeny jedinečné?

Švédske 'levy' idú do boja: Ukrajina získa zbraň, stvorenú na vojnu s Ruskom - v čom sú Gripeny jedinečné?

Ukrajinský námestník ministra obrany, generálporučík Ivan Havryliuk, v rozhovore pre BBC potvrdil, že popri amerických F-16 a francúzskych Mirage Kyjev očakáva aj dodávky švédskych stíhačiek JAS 39 Gripen. Ukrajina tak získa do svojho letectva stroj, ktorý bol navrhnutý so špecifickým poslaním: prežiť a efektívne bojovať proti ruskému, predtým sovietskemu, letectvu.

Švédsky Gripen (v preklade Gryf alebo Okrídlený lev) bol opakovane spomínaný v diskusiách o dodávkach lietadiel na Ukrajinu, ale priorita bola daná platforme F-16. Zdá sa, že situácia sa teraz mení. Aké sú výhody Gripenu a aké úlohy dokáže vykonávať?

Dizajn Studenej vojny

Gripen, vyvinutý spoločnosťou Saab, má už vo svojom názve zakódovanú svoju viacúčelovú podstatu: JAS znamená Jakt (stíhací), Attack (útočný) a Spaning (prieskumný). Jeho vývoj sa začal v 70. rokoch s cieľom nahradiť staršie švédske stroje, no zásadným faktorom bola bezpečnostná doktrína neutrálneho Švédska, ktoré sa muselo pripraviť na prípadný masívny útok vtedajšieho Sovietskeho zväzu, uvádza analytický portál National Security Journal.

Z tejto hrozby vzišla jedinečná filozofia BAS 90, vďaka ktorej je Gripen podľa analytikov považovaný za ideálny stroj pre súčasné ukrajinské bojisko:

Operácie z provizórnych základní: Na rozdiel od väčších a ťažkopádnejších západných stíhačiek, Gripen bol skonštruovaný tak, aby bol schopný vzlietať a pristávať na krátkych, neupravených úsekoch diaľnic alebo menších letiskách, vysvetľuje portál Aerospace Global News. Táto disperzia je kľúčová, pretože neustále ruské raketové útoky robia z hlavných ukrajinských leteckých základní ľahké ciele.

Jednoduchá a rýchla údržba: Lietadlo bolo optimalizované pre ľahkú údržbu a rýchle prezbrojenie aj minimálne vycvičeným personálom, dokonca aj brancami, uvádza National Security Journal. To znižuje čas strávený na zemi a zvyšuje prežitie v prvej línii.

Úsporný a obratný drak proti Suchojom

Gripen je podľa UNITED24 známy ako jeden z najúspornejších bojových lietadiel. Jedna letová hodina stojí približne 4 000 amerických dolárov, čo je zhruba polovica prevádzkových nákladov F-16. Táto ekonomická výhoda je dôležitá pre štát, ktorý musí v čase vojny starostlivo spravovať svoje zdroje.

Toto jednomotorové stíhacie lietadlo je zaradené do 4,5. generácie. Kombinácia delta krídla a predných krídel (kanárd) mu poskytuje dobrú manévrovateľnosť. Jeho avionika a systémy elektronického boja boli priamo optimalizované na potláčanie radarových systémov ruskej výroby.

Kľúčové technické parametre:

Maximálna rýchlosť Viac ako 2 100 km/h (Mach 2)
Bojový rádius Až do 1 500 km
Nosnosť výzbroje 16,5 tony (v modernejšej verzii E/F)
Výzbroj 10 závesných bodov. Schopnosť niesť moderné strely BVR (Beyond Visual Range) ako Meteor a strely krátkeho dosahu IRIS-T
Verzie Gripen C/D (4+ generácia) a Gripen E/F (4++ generácia s novým motorom, radarom a stealth prvkami)
zväčšiť Stíhačka F-39 Gripen. Verzia lietadla JAS 39... Foto: SITA/AP, Andre Penner
F-39 Gripen Stíhačka F-39 Gripen. Verzia lietadla JAS 39 Gripen brazílskeho letectva.

Logistická výzva pre Kyjev

Ukrajinské letectvo v súčasnosti integruje tri typy moderných západných stíhačiek (F-16, Mirage 2000 a očakávaný Gripen), čo prináša tiež logistické problémy – výcvik pilotov a technikov, náhradné diely, údržba a infraštruktúra. Napriek tomu analytici i Kyjev vidia v Gripenoch kritický prínos. Stíhačky by mohli byť okamžite nasadené na kľúčové úlohy.

Medzi ne patrí zachytávanie dronov a riadených striel. Gripeny môžu byť využívané na ničenie čoraz sofistikovanejších ruských dronov Šáhid a striel, ktorými Rusko pravidelne zasahuje ukrajinské mestá.

Švédske stroje sú vhodné aj na hĺbkové údery. Vďaka kompatibilite s pokročilými zbraňami ako je Meteor, môžu byť Gripeny použité na útoky na ruské pozície, vysvetľuje UNITED24.

Hoci zostáva nejasné, kedy a v akom počte lietadlá dorazia (Švédsko bolo v dodávkach Gripenov opatrné), z pohľadu taktickej prežitia a nízkych nákladov sú švédske stroje stávkou na odolnosť. Sú to stíhačky, ktoré boli navrhnuté aj pre typ vojny, aká sa dnes vedie na Ukrajine.

Prototyp bol predstavený v roku 1987; nasledovalo veľké množstvo vylepšení. Prvé lietadlá boli dodané v roku 1993, ale letové skúšky sa skončili až v roku 1996. V roku 1997 bol prvý Gripen zaradený do služby vo švédskom letectve. Švédsko zostáva primárnym prevádzkovateľom; malé dávky boli dodané do Českej republiky, Thajska, Maďarska, Brazílie a Južnej Afriky.

Až donedávna Gripen nebol nikdy použitý v boji; lietadlo väčšinou vykonávalo hliadkovú službu. Thajsko ich nasadilo v roku 2025 v ozbrojenom konflikte s Kambodžou, pričom pri útokoch použilo F-16 aj Gripen. O mesiac neskôr thajská vláda zadala dodatočnú objednávku na švédske Gripeny, s cieľom modernizovať svoju starnúcu flotilu F-16.

