Trumpova časovaná bomba pre Gazu: Hamas má hodiny na prijatie mieru, inak hrozí „skutočné peklo"

Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že palestínske militantné hnutie Hamas musí súhlasiť s navrhovanou mierovou dohodou pre Gazu do pondelka 0.00 h SELČ. V prípade, ak tak neurobí, sa musí pripraviť na „skutočné peklo“, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

03.10.2025 17:18
Krutý odkaz Trumpa pre Európu: Vaše krajiny idú do pekla. OSN podľa neho financuje útoky na západné krajiny
Palestínski militanti majú čas do „nedele večera do ŠIESTEJ hodiny washingtonského času,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.

„Ak sa nedosiahne táto dohoda, ktorá je POSLEDNOU ŠANCOU, proti Hamasu sa rozpúta PEKLO, aké ešte nikto nevidel,“ dodal prezident USA s tým, že mier na Blízkom východe „nastane tak či onak“.

Biely dom v pondelok zverejnil 20-bodový americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a Hamasom a návratom všetkých rukojemníkov – živých aj mŕtvych. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu s plánom súhlasil.

Hamas v piatok uviedol, že potrebuje viac času na preskúmanie mierového plánu pre Pásmo Gazy. Anonymný vysokopostavený predstaviteľ Hamasu v utorok pre britskú televíziu BBC uviedol, že skupina zrejme mierový plán odmietne, pretože nesúhlasí s dvoma jeho bodmi – odzbrojením hnutia a nasadením Medzinárodných stabilizačných síl (ISF) v Gaze. Hamas si podľa zdroja BBC o americkom pláne myslí, že „slúži izraelským záujmom a ignoruje záujmy Palestínčanov“.

