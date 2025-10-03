Trumpova časovaná bomba pre Gazu: Hamas má hodiny na prijatie mieru, inak hrozí „skutočné peklo“

Palestínski militanti majú čas do „nedele večera do ŠIESTEJ hodiny washingtonského času,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
„Ak sa nedosiahne táto dohoda, ktorá je POSLEDNOU ŠANCOU, proti Hamasu sa rozpúta PEKLO, aké ešte nikto nevidel,“ dodal prezident USA s tým, že mier na Blízkom východe „nastane tak či onak“.Čítajte viac Stroskotá Trumpov mierový plán pre Gazu? Hamas ho zrejme odmietne, vidí tam dve "červené čiary", píše BBC
Biely dom v pondelok zverejnil 20-bodový americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a Hamasom a návratom všetkých rukojemníkov – živých aj mŕtvych. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu s plánom súhlasil.
Hamas v piatok uviedol, že potrebuje viac času na preskúmanie mierového plánu pre Pásmo Gazy. Anonymný vysokopostavený predstaviteľ Hamasu v utorok pre britskú televíziu BBC uviedol, že skupina zrejme mierový plán odmietne, pretože nesúhlasí s dvoma jeho bodmi – odzbrojením hnutia a nasadením Medzinárodných stabilizačných síl (ISF) v Gaze. Hamas si podľa zdroja BBC o americkom pláne myslí, že „slúži izraelským záujmom a ignoruje záujmy Palestínčanov“.Čítajte viac Útok na Katar je útokom na nás: Trump podpísal vojenské záruky pre arabský štát