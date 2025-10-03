Slovák z flotily do Gazy je v záchytnom centre, stretla sa s ním veľvyslankyňa SR. O prípad sa zaujíma i Pellegrini

„Môžeme potvrdiť, že osobou je Peter Švestka. Slovenské veľvyslanectvo je rovnako v kontakte s jeho rodinou a pokračuje v poskytovaní konzulárnej pomoci v rámci svojich zákonných kompetencií,“ dodal rezort diplomacie.
Slovák Švestka sa podľa webovej stránky flotily Global Sumud nachádzal na palube jednej z jej zastavených lodí, ktoré sa usilovali dopraviť humanitárnu pomoc pre obyvateľov Pásma Gazy a prelomiť izraelskú blokádu palestínskej enklávy trvajúcu od roku 2007. Izraelské námorné sily od stredajšieho večera zastavili väčšinu z plavidiel flotily.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vo štvrtok dopoludnia informovalo, že je v úzkom kontakte s izraelským rezortom diplomacie. O prípad sa aktívne zaujíma i prezident SR Peter Pellegrini.