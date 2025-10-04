Koho volili českí exprezidenti? Zeman zradil Babiša a Klaus našiel hrozbu v lídrovi strany, ktorú založil

O lídrovi ANO Andrejovi Babišovi mal Zeman dobrú mienku v podstate odvtedy, keď vstúpil do politiky. „Babiša považujem nielen za svojho priateľa, ale predovšetkým za druhého najúspešnejšieho premiéra po novembrovej nežnej revolúcii. Prvý som bol, samozrejme, ja…" povedal Zeman v rozhovore pre Pravdu v marci 2020. Čo sa však mohlo stať, že krátko pred voľbami aj počas hlasovania sa objavil v spoločnosti predstaviteľov hnutia Stačilo!, ktoré malo na svojej kandidátnej listine ľavicových a krajne ľavicových politkov?
Ocenil spájanie ľavicových síl
Dá sa predpokladať, že Zeman sa asi urazil. Pred tromi týždňami vyhlásil, že jeho hlas získa Stačilo!. „Chcem sa tomuto hnutiu poďakovať za to, že sa v ňom sústredili ľavicové sily, pretože som bol odjakživa ľavicový politik," povedal vtedy pre Rádio Prostor. Predtým však avizoval, že vo voľbách podporí babišovcov. Hovoril to opakovane. Prízvukoval to už vlani na jeseň: „Som verný volič ANO," pripomenul server Aktuálně jeho slová zo septembra 2024.
Seznam Zprávy napísal, že medzi Zemanom a Babišom v prvej polovici minulého mesiaca nastal rozkol: „Došlo k nemu po tom, čo ANO zrušilo pozvanie Zemana na predvolebnú akciu hnutia v Ostrave." Server dodal, že podľa jeho zdrojov exprezident označil údajné rozhodnutie lídra ANO za zbabelosť a prejav nevďačnosti.Čítajte viac ANO vyhrá české voľby, Fialove Spolu potápajú nesplnené sľuby
V Ostrave mal Zeman podpisovať svoju knihu, zrejme by to bolo jeho jediné vystúpenie po boku babišovcov v predvolebnej kampani. Špekulovalo sa, že ANO nakoniec nechcelo mať Zemana na svojom stretnutí s voličmi, pretože veľa Čechov ho považuje za „toxického" expolitika s niektorými jeho názormi. Druhá úvaha súvisela s tým, že babišovci sa obávali, že Zeman by prišiel spolu s kontroverznými bývalými spolupracovníkmi z Pražského hradu, ktorí majú kontakty na Rusko, čo by vládnuce strany mohli využiť na kampaň proti Babišovi. Kauzu komentoval Zeman takto podľa týždenníku Respekt: „Babiš je nezdvorilý. Pozval ma a potom to zrušil. A nič nevysvetlil."
Babiš je impulzívny, tvrdí Zeman
Kým predtým Zeman nešetril chválou na adresu Babiša, po ostravskej kauze už dokázal byť kritický, keď o ňom hovoril: „Je impulzívny. Hovoril som mu, Andrej, hovor pomaly, ako keď kvapká vodovod. Ale on sa tým neriadi. Chrlí to zo seba, občas vloží nejaký slovakizmus, potom sa z toho stáva chaotické vystúpenie," povedal Zeman pre TV Nova.
Zmienil sa aj o pravicovom premiérovi a lídrovi Spolu Petrovi Fialovi. Podotkol, že si ho síce váži ako človeka, ktorý pracoval na univerzite ako profesor politológie, ale po vstupe do politiky ho vidí inak: „Politológia má k reálnej politike rovnako ďaleko ako sexuológia k reálnemu sexu," utrúsil Zeman, ktorý je známy častými bonmotmi.
V závere predvolebnej kampane sa Zeman ukázal po boku Jany Maláčovej, šéfky sociálnej demokracie, ktorá bola líderkou Stačilo! v Prahe. V piatok, keď prišiel odovzdať svoj hlas, ho sprevádzala do volenej miestnosti stredočeská líderka Stačilo Jana Bobošíková. Potom ju pozval na pohárik.Čítajte viac Smerom k Ficovi a Orbánovi? Babiš chce riadiť štát ako firmu, ale v Kremli s Putinom ho neuvidíte, tvrdí odborník
Klaus: O pravici sa u nás nedá hovoriť
A ako vnímal volebnú ponuku Klaus? Neprezradil pred voľbami, ako sa rozhodne. Bolo však známe, že vôbec nie je nadšený z možností, ktoré prichádzajú do úvahy. Klaus neznáša ľavicu, takže tá sa ocitla v jeho prípade mimo hru. A pravica? „Myslím si, že pravica sa vytratila. Pravica u nás nie je, u nás sa o žiadnej pravici nedá hovoriť," povedal pre časopis TO.
O šéfovi občianskych demokratov Fialovi sa Klaus už dlho vyjadruje veľmi kriticky. Pre server Publico povedal, že keby sa udržal vo funkcii predsedu vlády, pre Česko by to bola tragédia. „Aj keď som založil Občiansku demokratickú stranu (ODS), tak pre mňa to už naozaj nie je strana, o ktorej by som chcel diskutovať," podotkol Klaus pred rokom pre Lidové noviny. Politiku Fialu nepovažuje za pravicovú a vyčíta mu, že ODS splýva so Spolu.
Motoristi, ale s výhradami
Klaus nie je ani fanúšik Babiša, koho teda mohol voliť? „Motoristi sú stále stranou najbližšou k mojim názorom a jedinou, ktorá má určitý pravicový nádych. U žiadnej inej to nevidím. Ale vo svojom celku som od Motoristov čakal viac, a preto je pre mňa ich výkon istým sklamaním," uviedol Klaus pre Publico.
Lídrom Motoristov (celý názov v češtine znie Motoristé sobě) je Petr Macinka. Kedysi riadil tlačové oddelenie na Pražskom hrade, keď Klaus vykonával funkciu hlavy štátu. Neskôr u neho pracoval ako manažér v Inštitúte Václava Klausa. Seznam Zprávy tvrdí, že exprezidentovi sa nepozdáva program Motoristov v oblasti zahraničnej politiky. Tí zdôrazňujú, že sú eurorealisti, nie euroskeptici (medzi ktorých jednoznačne patrí Klaus).Čítajte viac Masaryk mal pocit, že zomiera, a myslel na hlupáka Hlinku. Prečo? Táto história Čechov a Slovákov rozdeľuje, tvrdí expert
Podľa serveru Klausovi prekáža aj silno kritický postoj Motoristov k Rusku. Naopak, bývalý prezident viackrát prejavil zhovievavosť k politike Kremľa, pričom podiel zodpovednosti za rozpútanie ruskej vojny proti Ukrajine dáva Západu. To je však v ostrom protiklade s názormi politikov okolo Macinku, ktorí napríklad vylučujú akýkoľvek politický dialóg a obchodovanie s Ruskom, pokiaľ sa neskončí jeho invázia do susedného štátu.