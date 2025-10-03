Pravda Správy Svet Poplach v Prahe: polícia dostala anonymné hlásenie o blížiacich sa dronoch na pražské letisko, spustila veľké manévre

Poplach v Prahe: polícia dostala anonymné hlásenie o blížiacich sa dronoch na pražské letisko, spustila veľké manévre

Česká polícia v piatok večer oznámila, že prijala anonymnú a zatiaľ neoverenú vyhrážku o blížiacich sa dronoch smerujúcich na Letisko Václava Havla v Prahe. „Máme rozsiahle bezpečnostné opatrenia, do ktorých sú nasadené veľké počty policajtov z rôznych útvarov a spolupracujeme aj s armádou. Dôvodom je anonymná a neoverená výhrážka o blížiacich sa dronoch. Podrobnejšie informácie poskytneme, akonáhle to bude možné,“ uviedla polícia na sieti X.

03.10.2025 19:19
debata (2)
Drony ochromili letiská v Kodani a Osle
Video
Zdroj: ta3

Policajné orgány podľa vlastného vyjadrenia okamžite nasadili preventívne opatrenia. „Všetky opatrenia, vrátane nasadenia protidronovej ochrany a aktivácie odstrelovačov, vyhodnocujeme a opatrenie je čisto preventívne,“ doplnila polícia.

Zásah na mieste podľa hovorcu pokračuje: „Zásah na mieste stále prebieha,“ potvrdil pre portál iDNES.cz.

Nemecko Mníchov letisko dron polícia Čítajte viac Drony paralyzoval letisko v Mníchove, obmedzilo to tisíce cestujúcich. Belgicko hlási incident nad vojenskou základňou

Hovorkyňa pražského letiska Denisa Hejtmánková potvrdila, že zatiaľ nebol zaznamenaný žiadny dopad na prevádzku. „Prevádzka nie je kvôli anonymnej vyhrážke dronmi obmedzená,“ uviedla. (iDNES.cz)

Polícia podľa portálu spolupracuje s armádou, ktorá má k dispozícii radary určené na sledovanie nízko letiacich cieľov s dosahom až sto kilometrov. „Zároveň stále pracujeme s verziou, že ide o anonymné oznámenie hrozby,“ uviedol zdroj iDNES.cz.

Polícia podľa servera v tejto chvíli pracuje skôr s variantom planého poplachu. Zatiaľ nie je potvrdená prítomnosť dronov v priestore letiska.

Dron Startupu Harmattan AI Čítajte viac Neznáme drony špehovali kritickú infraštruktúru Nemecka. Armáda chystá reakciu
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Česko #Praha #Letisko Václava Havla #drony
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"