Poplach v Prahe: polícia dostala anonymné hlásenie o blížiacich sa dronoch na pražské letisko, spustila veľké manévre

Policajné orgány podľa vlastného vyjadrenia okamžite nasadili preventívne opatrenia. „Všetky opatrenia, vrátane nasadenia protidronovej ochrany a aktivácie odstrelovačov, vyhodnocujeme a opatrenie je čisto preventívne,“ doplnila polícia.
Zásah na mieste podľa hovorcu pokračuje: „Zásah na mieste stále prebieha," potvrdil pre portál iDNES.cz.
Hovorkyňa pražského letiska Denisa Hejtmánková potvrdila, že zatiaľ nebol zaznamenaný žiadny dopad na prevádzku. „Prevádzka nie je kvôli anonymnej vyhrážke dronmi obmedzená,“ uviedla. (iDNES.cz)
Polícia podľa portálu spolupracuje s armádou, ktorá má k dispozícii radary určené na sledovanie nízko letiacich cieľov s dosahom až sto kilometrov. „Zároveň stále pracujeme s verziou, že ide o anonymné oznámenie hrozby,“ uviedol zdroj iDNES.cz.
Polícia podľa servera v tejto chvíli pracuje skôr s variantom planého poplachu. Zatiaľ nie je potvrdená prítomnosť dronov v priestore letiska.