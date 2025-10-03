Pravda Správy Svet VIDEO: Zničujúci zásah. Armáda USA znovu zaútočila na venezuelskú loď. Boli na nej "narkoteroristi", tvrdí Hegseth

Americká armáda v piatok znovu zaútočila na venezuelské plavidlo, ktoré podľa nej v medzinárodných vodách prevážalo drogy. Na Twitteri (X) o tom informoval americký minister obrany Pete Hegseth, podľa ktorého pritom prišli o život štyria muži. Podľa agentúry AP to bol štvrtý takýto americký útok z poslednej doby.

Armáda USA zaútočila na venezuelskú loď
Zdroj: Twitter / Pete Hegseth

Na videu, ktoré Hegseth tiež zverejnil, je na zábere zhora vidieť menšiu motorovú loď plávajúcu po mori, ktorá po pár sekundách podľa všetkého v dôsledku zásahu exploduje, a potom na hladine horí.

Minister uviedol, že plavidlo prevážalo značné množstvo drog a smerovalo do Spojených štátov, aby „otrávilo našich ľudí“. Spravodajské informácie podľa neho jednoznačne potvrdili, že loď pašovala drogy a na jej palube boli „narkoteroristi“. Hegseth doplnil, že podobné údery budú pokračovať, kým neskončia útoky na Američanov.

Napätie medzi USA a Venezuelou v poslednom čase aj práve kvôli drogám rastie. Spojené štáty nechali pri venezuelských brehoch rozmiestniť svoje bojové lode, ktoré majú zasahovať proti pašovaniu drog, do ktorého je podľa Washingtonu zapletený aj venezuelský autoritársky prezident Nicolás Maduro.

Maduro naproti tomu tvrdí, že Spojené štáty sa pripravujú na agresiu proti Venezuele a násilnú zmenu režimu. Venezuela tiež odmieta kritiku od Spojených štátov, že dostatočne nebojuje proti pašovaniu drog.

