VIDEO: Zničujúci zásah. Armáda USA znovu zaútočila na venezuelskú loď. Boli na nej "narkoteroristi", tvrdí Hegseth

Na videu, ktoré Hegseth tiež zverejnil, je na zábere zhora vidieť menšiu motorovú loď plávajúcu po mori, ktorá po pár sekundách podľa všetkého v dôsledku zásahu exploduje, a potom na hladine horí.
Minister uviedol, že plavidlo prevážalo značné množstvo drog a smerovalo do Spojených štátov, aby „otrávilo našich ľudí“. Spravodajské informácie podľa neho jednoznačne potvrdili, že loď pašovala drogy a na jej palube boli „narkoteroristi“. Hegseth doplnil, že podobné údery budú pokračovať, kým neskončia útoky na Američanov.Čítajte viac Venezuela odsúdila „nelegálny“ prelet amerických stíhačiek pri jej pobreží
Napätie medzi USA a Venezuelou v poslednom čase aj práve kvôli drogám rastie. Spojené štáty nechali pri venezuelských brehoch rozmiestniť svoje bojové lode, ktoré majú zasahovať proti pašovaniu drog, do ktorého je podľa Washingtonu zapletený aj venezuelský autoritársky prezident Nicolás Maduro.
Maduro naproti tomu tvrdí, že Spojené štáty sa pripravujú na agresiu proti Venezuele a násilnú zmenu režimu. Venezuela tiež odmieta kritiku od Spojených štátov, že dostatočne nebojuje proti pašovaniu drog.Čítajte viac Zaútočí Trump na Venezuelu? Analytik vysvetlil, čo by USA želali Madurovi