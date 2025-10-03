Pravda Správy Svet Záujem návštevníkov o pivné slávnosti Oktoberfest napriek bombovej hrozbe nepoľavil, areál bol preplnený

Záujem návštevníkov o pivné slávnosti Oktoberfest v Mníchove ani v piatok 3. októbra pred záverečným víkendom nepoľavoval, píše agentúra DPA. Organizátori museli krátko uzavrieť vstup do areálu pre ďalších prichádzajúcich, a to napriek stredajšej bombovej hrozbe a dnešnému štátnemu sviatku, ktorým si Nemecko pripomína 35. výročie znovuzjednotenia krajiny.

03.10.2025 21:35
V deň nemeckého štátneho sviatku sa do areálu na Tereziánskej lúke nahrnulo toľko ľudí, že v neskorých popoludňajších hodinách bol vstup na Oktoberfest dočasne uzavretý. Podľa informácií hovorcu najväčšej ľudovej slávnosti na svete neboli do areálu po dobu asi jednej hodiny – od 17.00 do 18.00 h – vpustení žiadni ďalší návštevníci. Taktiež polícia a hasiči oznámili na sieti X, že areál je kvôli preplneniu dočasne uzavretý. Večer sa situácia na Tereziánskej lúke opäť upokojila, uviedol hovorca Oktoberfestu.

„Som veľmi rád, že sa ľudia po zrušení uzávierky okamžite vrátili,“ povedal šéf pivného festivalu Christian Scharpf s odvolaním sa na to, že v stredu bol areál na pol dňa uzavretý kvôli bombovej hrozbe. Tá sa ale nepotvrdila.

Cez nadchádzajúci víkend pivné slávnosti, ktoré do Mníchova každoročne prilákajú milióny návštevníkov z iných miest i krajín, vrcholia. Areál, v ktorom sa 190. ročník pivného festivalu koná, má 34,5 hektára. Sviatok piva trvá 16 dní a skončí sa v nedeľu 5. októbra.

