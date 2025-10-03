Záujem návštevníkov o pivné slávnosti Oktoberfest napriek bombovej hrozbe nepoľavil, areál bol preplnený

V deň nemeckého štátneho sviatku sa do areálu na Tereziánskej lúke nahrnulo toľko ľudí, že v neskorých popoludňajších hodinách bol vstup na Oktoberfest dočasne uzavretý. Podľa informácií hovorcu najväčšej ľudovej slávnosti na svete neboli do areálu po dobu asi jednej hodiny – od 17.00 do 18.00 h – vpustení žiadni ďalší návštevníci. Taktiež polícia a hasiči oznámili na sieti X, že areál je kvôli preplneniu dočasne uzavretý. Večer sa situácia na Tereziánskej lúke opäť upokojila, uviedol hovorca Oktoberfestu.
„Som veľmi rád, že sa ľudia po zrušení uzávierky okamžite vrátili,“ povedal šéf pivného festivalu Christian Scharpf s odvolaním sa na to, že v stredu bol areál na pol dňa uzavretý kvôli bombovej hrozbe. Tá sa ale nepotvrdila.
Cez nadchádzajúci víkend pivné slávnosti, ktoré do Mníchova každoročne prilákajú milióny návštevníkov z iných miest i krajín, vrcholia. Areál, v ktorom sa 190. ročník pivného festivalu koná, má 34,5 hektára. Sviatok piva trvá 16 dní a skončí sa v nedeľu 5. októbra.Čítajte viac Areál mníchovských slávností Oktoberfest sa opäť otvorí, ohrozenie sa nepotvrdilo