Pravda Správy Svet Streľba v Prahe: jeden mŕtvy, zadržaným je policajt

Streľba v Prahe: jeden mŕtvy, zadržaným je policajt

Kriminalisti od piatkového večera vyšetrujú streľbu na pražskom Jarove, pri ktorej zomrel jeden muž. „Na linku 158 sme prijali oznámenie o potýčke troch mužov, oznamovateľ následne počul rany, zrejme výstrely. Policajti na mieste po príchode našli postreleného muža,“ uviedol pre Novinky.cz hovorca polície Jan Daněk.

03.10.2025 21:57
Incident sa odohral na chodníku v ulici Pod Lipami krátko pred 20. hodinou. Postrelený muž bol vo vážnom stave, policajti mu poskytli prvú pomoc a následne si ho prevzali záchranári. „Mali sme v starostlivosti muža, ktorý utrpel strelné poranenia v oblasti hrudníka. Pred naším príchodom na mieste prebiehala telefonicky asistovaná neodkladná resuscitácia,“ povedal pre český portál hovorca záchrannej služby Karel Kirs. Napriek snahe muž na mieste zomrel.

Polícia zadržala podozrivého aj zbraň. Ako neskôr doplnil Daněk, „zadržaným je policajt v čase osobného voľna. Išlo o konflikt na ulici, celý prípad si bude preberať Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov.“ Podľa doterajších informácií mal byť policajt napadnutý dvoma mužmi a údajne najskôr vystrelil varovne.

Úrady zároveň preverujú úlohu tretieho účastníka incidentu – vodiča dodávky, ktorá blokovala cestu. Na mieste zasahovali dve posádky záchranárov, lekár a inšpektor prevádzky. Ošetrený bol aj ďalší muž s ľahšími zraneniami.

Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov sa bude okrem prípadu v Prahe zaoberať aj inou piatkovou streľbou v Českém Těšíne, kde policajt zastrelil agresívneho muža, ktorý predtým zranil jeho kolegu.

