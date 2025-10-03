Prelom na Blízkom východe: Hamas je ochotný vrátiť všetkých rukojemníkov a vzdať sa moci

Hamas súhlasí aj s odovzdaním moci v Pásme Gazy palestínskej technokratickej vláde. O ostatných bodoch Trumpovho návrhu chce ešte rokovať s ostatnými palestínskymi silami.
Hamas podľa textu, ktorý citujú médiá, „oznamuje svoj súhlas s odovzdaním všetkých izraelských rukojemníkov, živých i mŕtvych, podľa vzorca na výmenu obsiahnutého v návrhu prezidenta Trumpa“." Hnutie uvádza, že je pripravené okamžite začať rozhovory cez sprostredkovateľa a tak prerokovať detaily," uviedlo hnutie v odpovedi, ktorú podľa webu stanice Al Džazíra zverejnilo na svojom kanáli na komunikačnej platforme Telegram.
Odovzdanie všetkých izraelských rukojemníkov do 72 hodín, ako vyžaduje Trumpov plán, je však podľa vyjadrenia vysokého predstaviteľa Hamasu pre stanicu Al Džazíra „teoretické a nerealistické“.
Hamas tvrdí, že je ochotný odovzdať vládu v Pásme Gazy technokratickej vláde, ako navrhuje Trump, „na základe palestínskeho národného konsenzu a podpory arabských a islamských krajín". O ostatných bodoch o budúcnosti Pásma Gazy chce Hamas rokovať s ďalšími palestínskymi skupinami s tým, že k týmto rozhovorom bude pristupovať zodpovedne.
Trump v piatok 3. októbra povedal, že Hamas musí prijať jeho mierový plán pre Pásmo Gazy do nedeľňajších 18.00 h washingtonského času (polnoc z nedele na pondelok SELČ). Ak sa tak nestane, palestínska organizácia podľa neho zažije peklo. Je otázne, ako si odpoveď Hamasu, ktorá nie je bezvýhradným súhlasom, Washington vyloží.
Trumpov plán nepočíta s tým, že by Hamas mal v budúcnosti Pásma Gazy nejakú úlohu. Dokument navrhuje plné odzbrojenie palestínskeho územia a ustanovenie technokratickej palestínskej vlády bez účasti strán. Na ňu by dohliadala medzinárodná rada vedená samotným Trumpom. V Pásme Gazy by mala pôsobiť Medzinárodná stabilizačná sila, na ktorej ustanovení by USA spolupracovali s arabskými krajinami. Postupne by nahradila izraelskú armádu. Členovia Hamasu, ktorý by s novým poriadkom súhlasili a zložili zbrane, by mohli zostať v Pásme Gazy; ostatní by mali odísť do vyhnanstva do krajín, ktoré ich budú ochotné prijať.