Diddy ide za mreže. Slávny rapper dostal 4 roky za organizovanie prostitúcie

Manhattanský sudca Arun Subramanian vyjadril názor, že niekoľkoročný trest väzenia pre 55-ročného rappera je potrebný kvôli odstrašujúcemu účinku. Zároveň dal najavo, že nie je presvedčený, že po Combsovom prepustení k trestným činom znovu nedôjde.
Obžaloba požadovala trest vo výške 11 rokov a troch mesiacov, zatiaľ čo obhajoba za adekvátnu považovala 14 mesiacov väzenia. Keďže už je Combs vyše roka vo väzbe, dostal by sa tak na slobodu ku koncu roka.
Hudobník a producent bol v lete uznaný vinným z prepravy osôb cez hranice jednotlivých amerických štátov, aby sa mohli zúčastniť na ním organizovaných maratónskych sexuálnych večierkoch, na ktorých sa hojne užívali drogy. Porota ho však neuznala vinným z vydierania a obchodovania s ľuďmi, za ktoré mu hrozilo až doživotie.Čítajte viac Jedno hrozivejšie odhalenie ako druhé: Na súde svedčí ex-priateľka Diddyho. Z vecí, ku ktorým ju nútil, behá mráz po chrbte
Tieto dve obvinenia sa opierali o tvrdenia vyšetrovateľov, že Combs používal násilie a vyhrážky, aby prinútil dve svoje vtedajšie priateľky – speváčku Casandru Venturovú a ženu vystupujúcu na súde pod pseudonymom Jane – k účasti na týchto sexuálnych akciách, ktoré niekedy trvali aj niekoľko dní.
V záverečnom slove predtým, ako sudca vyniesol trest, sa dnes Combs obom svojim expriateľkám ospravedlnil a povedal, že sa zo svojich činov poučil.