Diddy ide za mreže. Slávny rapper dostal 4 roky za organizovanie prostitúcie

Amerického rappera a podnikateľa v hudobnom priemysle Seana "Diddyho" Combsa v piatok 3. októbra poslal súd na štyri roky a dva mesiace do väzenia v prípade týkajúcom sa organizovania prostitúcie. Informuje o tom agentúra AP. Porota ho vo veľmi sledovanej kauze uznala za vinného už v júli a hrozil mu aj vyše desaťročný trest odňatia slobody.

03.10.2025 22:55 , aktualizované: 23:28
Manhattanský sudca Arun Subramanian vyjadril názor, že niekoľkoročný trest väzenia pre 55-ročného rappera je potrebný kvôli odstrašujúcemu účinku. Zároveň dal najavo, že nie je presvedčený, že po Combsovom prepustení k trestným činom znovu nedôjde.

Obžaloba požadovala trest vo výške 11 rokov a troch mesiacov, zatiaľ čo obhajoba za adekvátnu považovala 14 mesiacov väzenia. Keďže už je Combs vyše roka vo väzbe, dostal by sa tak na slobodu ku koncu roka.

Hudobník a producent bol v lete uznaný vinným z prepravy osôb cez hranice jednotlivých amerických štátov, aby sa mohli zúčastniť na ním organizovaných maratónskych sexuálnych večierkoch, na ktorých sa hojne užívali drogy. Porota ho však neuznala vinným z vydierania a obchodovania s ľuďmi, za ktoré mu hrozilo až doživotie.

Tieto dve obvinenia sa opierali o tvrdenia vyšetrovateľov, že Combs používal násilie a vyhrážky, aby prinútil dve svoje vtedajšie priateľky – speváčku Casandru Venturovú a ženu vystupujúcu na súde pod pseudonymom Jane – k účasti na týchto sexuálnych akciách, ktoré niekedy trvali aj niekoľko dní.

V záverečnom slove predtým, ako sudca vyniesol trest, sa dnes Combs obom svojim expriateľkám ospravedlnil a povedal, že sa zo svojich činov poučil.

