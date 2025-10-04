Izraelské vedenie nariadilo armáde zastaviť dobývanie mesta Gaza. Pôjde sa podľa Trumpovho plánu?

Tento krok prichádza po vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je presvedčený, že Hamas je pripravený na trvalý mier, a že Izrael musí okamžite zastaviť bombardovanie Pásma Gazy. Teroristické hnutie Hamas v piatok večer oznámilo, že je ochotné odovzdať všetkých izraelských rukojemníkov, živých aj mŕtvych, ako navrhuje Trumpov plán na ukončenie vojny v pásme.
Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua už skôr v reakcii na vyhlásenie hnutia Hamas uviedol, že sa Izrael pripravuje na okamžité vykonanie prvej fázy Trumpovho plánu na oslobodenie všetkých rukojemníkov.
„Naďalej budeme plne spolupracovať s prezidentom a jeho tímom na ukončení vojny v súlade s princípmi stanovenými Izraelom, ktoré sú v súlade s víziou prezidenta Trumpa,“ cituje agentúra AFP z vyhlásenia úradu. Netanjahu Trumpov 20-bodový plán podporil už po pondelňajšej schôdzke v Bielom dome.
Hamas ďalej vo vyhlásení uviedol, že je ochotný odovzdať vládu v Pásme Gazy technokratickej vláde, ako navrhuje Trump, „na základe palestínskeho národného konsenzu a podpory arabských a islamských krajín“. O ostatných bodoch o budúcnosti Pásma Gazy chce Hamas rokovať s ďalšími palestínskymi skupinami s tým, že k týmto rozhovorom bude pristupovať zodpovedne. Vyhlásenie však nespomína odzbrojenie hnutia.
Trumpov plán nepočíta s tým, že by Hamas mal v budúcnosti Pásma Gazy nejakú úlohu. Dokument navrhuje úplné odzbrojenie palestínskeho územia a ustanovenie technokratickej palestínskej vlády bez účasti strán. Na ňu by dohliadala medzinárodná rada vedená samotným Trumpom. V Pásme Gazy by mala pôsobiť Medzinárodná stabilizačná sila, na ktorej ustanovení by USA spolupracovali s arabskými krajinami. Postupne by nahradila izraelskú armádu. Členovia Hamasu, ktorí by s novým poriadkom súhlasili a zložili zbrane, by mohli zostať v Pásme Gazy; ostatní by mali odísť do vyhnanstva do krajín, ktoré ich budú ochotné prijať.
Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023, keď Izrael začal vojenskú ofenzívu v reakcii na útok Hamasu a jeho spojencov, pri ktorom ozbrojenci na juhu Izraela zabili približne 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Na jeseň 2023 a tento rok v januári a vo februári bola veľká časť rukojemníkov prepustená výmenou za palestínskych väzňov pri dvoch prímeriach. Teraz je v pásme 48 rukojemníkov, z ktorých asi len 20 je stále nažive.
Podľa piatkových údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamásom bolo od začiatku vojny pri izraelských útokoch v Pásme Gazy zabitých najmenej 66 .288 Palestínčanov, píše AFP. OSN tieto štatistiky, ktoré nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, považuje za spoľahlivé.