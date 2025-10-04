Pravda Správy Svet ONLINE: Rusi zmodernizovali svoje balistické rakety, aby oklamali Patrioty

Rusko vylepšilo svoje balistické rakety tak, že s nimi má problém aj americký systém protivzdušnej obrany Patriot, ktorý ako jediný bol schopný účinne zasahovať ruské strely, píše Financial Times.

04.10.2025 07:30
Kinžal, vojna na Ukrajine, Rusko Foto:
Na fotografii z videa poskytnutého tlačovou službou ruského ministerstva obrany v sobotu 19. februára 2022 kontroluje ruský vojenský technik stíhačku MiG-31K ruských vzdušných síl nesúcu hypersonickú strelu s plochou dráhou letu Kinžal.
7:30 Rusko zmodernizovalo svoje balistické rakety vrátane striel Iskander-M a Kinžal (s doletom 480 až 500 km), aby obišli americké systémy protivzdušnej obrany Patriot na Ukrajine, uviedli denníky Financial Times (FT) a The Independent.

Úprava spočíva v tom, že manévrujú – zmenia trajektóriu letu a tým sťažia systémom protivzdušnej obrany, aby ich zostrelili, informoval Financial Times s odvolaním sa na ukrajinských a západných predstaviteľov.

Namiesto dodržiavania predvídateľnej trajektórie teraz rakety v blízkosti svojich cieľov odbočujú z kurzu, prudko klesajú alebo vykonávajú ostré manévre, ktoré „mätú“ a vyhýbajú sa tak strelám z Patriotov, uviedol denník FT. Jeden ukrajinský predstaviteľ to nazval „prelomovým momentom pre Rusko“.

Tieto modernizácie rakiet, ktoré umožňujú zmeny trajektórie počas letu, spôsobili výrazný pokles miery zachytenia rakiet na Ukrajine z 37 percent v auguste na iba 6 percent v septembri. Rakety zasiahli miesta výroby dronov neďaleko Kyjeva, ako napríklad koncom augusta turecký závod Bayraktar, a obišli tak existujúcu protivzdušnú obranu. Počas tohto útoku ruské rakety poškodili aj blízke kancelárie delegácie EÚ a Britskej rady.

Správa americkej Obrannej spravodajskej služby, ktorá zahŕňa obdobie do konca júna, potvrdzuje, že ukrajinské sily majú problém so zásahom systémov Patriot proti týmto vylepšeným ruským balistickým raketám.

