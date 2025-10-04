Hrabko: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

Dodal, že prezident SR Peter Pellegrini v prípade ústavných zákonov nemá možnosť vrátiť zákon parlamentu. „Pán prezident ústavu musel podpísať, to nie je ako pri normálnom zákone, ktorý môže vetovať,“ upozornil Hrabko.
Do najvyššieho zákona štátu sa novelou zakotvili dve pohlavia – muž a žena. Novou úpravou sa má dosiahnuť aj suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. „Môže toho zmeniť veľa, ale aj nemusí. Až praktický život a ďalšie kroky vládnej koalície ukážu, v čom sa to dotkne ľudí,“ komentuje novelu Hrabko.
Pripomenul, že bola schválená najtesnejšou možnou väčšinou a ak by sa hlasovalo v pôvodne avizovanom termíne, zrejme by neuspela, keďže nebol prítomný jeden z koaličných poslancov. „Ak by sa hlasovalo vo štvrtok, pravdepodobne by neprešla. Ale tým, že sa mimovládni poslanci rozhodli vystúpiť v treťom čítaní, sa nepristúpilo k hlasovaniu. Vládna koalícia získala ešte noc k dobru, aby našli poslancov a novela bola schválená,“ povedal Hrabko.
Parlamentné strany, ktoré boli proti prijatiu novely ústavy, podľa Hrabka situáciu podcenili. „Robert Fico nikdy nevládol s ústavnou väčšinou a napriek tomu dokázal ústavu novelizovať viackrát. To je jednoducho fakt, ktorý nejako ušiel tejto novej generácii politikov,“ poznamenal Hrabko.
Dodal, že reakcie časti opozície na schválenie novely ústavy boli viac emotívne, ako racionálne. „Predseda PS Michal Šimečka to mohol vyriešiť aj inak,“ reagoval Hrabko na vyhlásenie PS o vylúčení možnosti budúcej koaličnej spolupráce s Hnutím Slovensko.
Na margo odchodu Richarda Vašečku z poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Hrabko poznamenal, že v strede volebného obdobia možno cíti potrebu viac zviditeľniť značku Kresťanskej únie. Poslanec Rastislav Krátky, ktorého v dôsledku hlasovania za novelu ústavy vylúčili z klubu Hnutia Slovensko, podľa Hrabka môže dokončiť volebné obdobie ako nezaradený poslanec, a potom ukončiť politickú kariéru, alebo môže uvažovať o politickej budúcnosti v Kresťanskej únii alebo KDH. „Neočakávam, že by sa vzdal poslaneckého mandátu,“ poznamenal Hrabko.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) medializoval úvahy o údajnom pláne prezidenta Pellegriniho nahradiť aktuálny vládny kabinet úradníckou vládou, kancelária prezidenta ich popiera. „Je to len búrka v pohári vody,“ reagoval Hrabko, podľa ktorého ministrove vyhlásenia nemajú politickú logiku. „Pán Migaľ nevie povedať, prečo by mal mať prezident práve v týchto časoch záujem zostavovať úradnícku vládu. A druhá vec je otázka, ako by to asi pán prezident dosiahol,“ podotkol Hrabko.