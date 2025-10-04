ONLINE: Česko volí druhý deň, účasť môže byť vysoká

8:00 Miestami aj viac ako polovica voličov v Česku odovzdala do piatkového večera hlas vo voľbách do českej poslaneckej snemovne. Vyplýva to z informácií ČTK od volebných komisárov alebo zástupcov radníc a hajtmanstiev. V Česku parlamentné voľby prebiehajú dva dni, v piatok bolo možné voliť od 14.00 h do 22.00 h, v sobotu sú volebné miestnosti otvorené od 8.00 h do 14.00 h. Potom príde sčítavanie hlasov, takže už v sobotu večer by malo byť jasné, ako voľby dopadli.
Všetko o voľbách do Poslaneckej snemovne (3. a 4. októbra 2025.
Účasť podľa piatočných údajov od niektorých komisií, oslovených ČTK, je vyššia ako pri voľbách do Snemovne v roku 2021. Niektorým voličom hlasovanie skomplikovali problémy s tzv. eDokladmi, čiže elektronickým občianskym preukazom v telefóne. Digitálna a informačná agentúra preto odporučila, aby si ľudia brali k voľbám aj klasické preukazy.
Celkovo môže hlasovať viac ako osem miliónov ľudí v Česku aj zahraničí. Pri predchádzajúcich voľbách pred štyrmi rokmi prišli hlasovať zhruba dve tretiny voličov.
V sobotu prišli odvoliť všetci najvyšší ústavní činitelia a tiež lídri najsilnejších politických strán a hnutí, ktoré majú podľa prieskumov šancu dostať sa do snemovne. Ľudí na sociálnych sieťach vyzývali, aby prišli voliť a nenechali za seba rozhodovať iných.
V piatok voľby skomplikovali problémy s aplikáciou eDoklady, v ktorej majú Česi elektronický občiansky preukaz. Plastovú kartičku pri sebe nosiť nemusia, čo sa nakoniec mnohým vypomstilo a museli sa po ňu vrátiť domov. Stalo sa to napríklad aj predsedníčke Poslaneckej snemovne Markéte Pekarovej Adamovej. Podľa Digitálnej informačnej agentúry, ktorá je za eDoklady zodpovedná, je už problém vyriešený a v sobotu by všetko malo fungovať. Napriek tomu ľuďom odporučili, aby si pre istotu zobrali aj fyzický doklad.
Po tom, ako sa o 14.00 h zatvoria volebné miestnosti, začnú volebné komisie sčítavať hlasy. Celkové výsledky potom spracováva centrálne pracovisko Českého štatistického úradu (ČSÚ), ktorý ich následne zverejňuje na webe volby.cz. Kombináciou tradičného manuálneho sčítavania s následným využitím moderných technológií je podľa ČSÚ zaistená transparentnosť, priebežná aj spätná kontrola celého procesu a zároveň rýchla dostupnosť výsledkov.