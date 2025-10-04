Pravda Správy Svet Japonsko smeruje k historickému míľniku - po prvýkrát bude mať premiérku

Japonsko smeruje k historickému míľniku - po prvýkrát bude mať premiérku

Japonská vládnuca Liberálnodemokratická strana (LDP) si v sobotu v druhom kole hlasovania za novú predsedníčku zvolilo Sanae Takaičiovú.

04.10.2025 09:30
Sanae Takaičiová Foto: ,
Novozvolená líderka japonskej Liberálnej demokratickej strany (LDP) Sanae Takaičiová oslavuje po víťazstve vo voľbách za predsedníčku LDP v Tokiu v sobotu 4. októbra 2025.
Vo funkcii nahradí Šigerua Išibu, ktorý 7. septembra po necelom roku odstúpil pre neúspech LDP v parlamentných voľbách. Takaičiová sa pravdepodobne stane premiérkou a v tom prípade bude prvou ženou v premiérskej funkcii v histórii Japonska. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.

Takaičiová zvíťazila v sobotňajšom hlasovaní proti súčasnému ministrovi poľnohospodárstva Šindžiróvi Koizumim, ktorý pravidelne viedol v prieskumoch verejnej mienky k voľbe nového šéfa LDP.

Víťazka vnútrostraníckeho hlasovania LDP sa s veľkou pravdepodobnosťou stane premiérkou Japonska, keďže ako objasňuje agentúra AP, táto strana je stále jednoznačne najsilnejšou v dolnej komore parlamentu, ktorá určuje predsedu vlády, a opozičné skupiny sú výrazne rozdrobené.

Voľba nového predsedu vlády – piateho za posledných päť rokov – by sa podľa japonských médií mohla uskutočniť už budúci týždeň.

Šesťdesiatštyriročná konzervatívna politička je teraz vystavená množstvu zložitých otázok vrátane starnúcej populácie, geopolitických otrasov, oslabenej ekonomiky a rastúcich obáv z migrácie. Najprv však bude musieť zabezpečiť, aby si LDP, ktorá vládne takmer nepretržite od roku 1955, opäť získala voličov.

