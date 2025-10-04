Po dlhej chorobe zomrel český spisovateľ Ivan Klíma, mal 94 rokov

„Môj otec, spisovateľ Ivan Klíma, zomrel po dlhej chorobe dnes (v sobotu) skoro ráno doma obklopený rodinou,“ uviedol jeho syn Michal. Jeden z najznámejších a najprekladanejších českých spisovateľov sa len minulý mesiac – 14. septembra – dožil 94 rokov.
Počas života napísal viac než 20 kníh a jeho diela boli preložené do približne 30 jazykov vrátane čínštiny, gréčtiny či estónčiny.
Osobný aj tvorivý život českého spisovateľa výrazne ovplyvnili politické udalosti v 20. storočí. Pre svoj židovský pôvod strávil počas druhej svetovej vojny tri a pol roka v koncentračnom tábore Terezín.
Obmedzenia a perzekúcie zažil aj v období totalitného komunistického režimu v bývalom Československu, keď sa od roku 1970 ocitol na listine zakázaných autorov. Možno aj preto svoje dvojzväzkové knižné pamäti nazval Moje šílené století.Čítajte viac Viliam Klimáček lieči ľudí smiechom. Aký je humor "made in GUnaGU"?
Vydavateľstvo Ikar ocenilo svojich autorov.