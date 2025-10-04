Pravda Správy Svet Stane sa z Ukrajiny „druhá Čína“? Návšteva bez povšimnutia prináša veľkú šancu pre Kyjev

Stane sa z Ukrajiny „druhá Čína“? Návšteva bez povšimnutia prináša veľkú šancu pre Kyjev

Návšteva delegácie ukrajinského ministerstva obrany v Spojených štátoch zostala v Európe takmer bez povšimnutia.

04.10.2025 11:22
rusko Foto:
Na zábere z videa ruského ministerstva obrany zverejneného vo štvrtok 2. októbra 2025 sa držia ruskí vojaci pri odchode z lietadla na letisku neďaleko Moskvy po návrate zo zajatia počas výmeny vojnových zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou.
debata (10)

Ako však pre web Espreso TV pripomenul ukrajinský politológ Vadym Denysenko, cesta do USA by mohla mať zásadný význam nielen pre Kyjev, ale tiež pre Európu a Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Rokovania delegácie s americkými partnermi sa zamerali na nákup dronov ukrajinskej výroby, dohodu o spoločnej výrobe so Spojenými štátmi a dodávky amerických zbraní Ukrajine.

Nový triumf ukrajinských dronov. Lacná zbraň poslala k zemi ruský vrtuľník Mi-8
Video

„V podstate sú takéto dohody šancou pre náš vojensko-priemyselný komplex,“ uviedol Denysenko. Podotkol, že Ukrajina je v mnohých ohľadoch lepšia ako západní výrobcovia, no má množstvo technologických problémov.

„Našou výhodou je mobilita, prispôsobivosť novým vojnovým podmienkam a cena,“ podotkol Denysenko, ktorý však vidí problém hlavne v „neochote ostatných hráčov pustiť nás na trh“.

Stíhačky JAS-39 Gripen Čítajte viac Švédske 'levy' idú do boja: Ukrajina získa zbraň, stvorenú na vojnu s Ruskom - v čom sú Gripeny jedinečné?

Denysenko tvrdí, že existuje jeden dôležitý aspekt. Američania môžu z takejto spolupráce profitovať, keďže Európania za ňu neskôr zaplatia. „Nejde ani tak o vojnu, ale o potrebu zvýšiť výdavky na obranu na 5 % HDP a povinný nákup dronov na obranu krajín EÚ.“

Podľa Denysenka je to obrovská šanca pre Ukrajinu. „Zatiaľ nikto nesformuloval myšlienku ‚byť novou Čínou vo výrobe dronov pre NATO‘. Toto je naša šanca. A tu môže naša spolupráca so Spojenými štátmi zohrať kľúčovú úlohu,“ skonštatoval Denysenko.

Jednu z najväčších rafinérií v Rusku zachvátili plamene
Video
Záchranári pri zničených obytných budovách v...
Zranená žena sedí pred bytom v Záporoží, ktorý...
+15Miestni kráčajú popri zničených obytných...
Facebook X.com 10 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"