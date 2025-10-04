Stane sa z Ukrajiny „druhá Čína“? Návšteva bez povšimnutia prináša veľkú šancu pre Kyjev

Ako však pre web Espreso TV pripomenul ukrajinský politológ Vadym Denysenko, cesta do USA by mohla mať zásadný význam nielen pre Kyjev, ale tiež pre Európu a Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Rokovania delegácie s americkými partnermi sa zamerali na nákup dronov ukrajinskej výroby, dohodu o spoločnej výrobe so Spojenými štátmi a dodávky amerických zbraní Ukrajine.
„V podstate sú takéto dohody šancou pre náš vojensko-priemyselný komplex,“ uviedol Denysenko. Podotkol, že Ukrajina je v mnohých ohľadoch lepšia ako západní výrobcovia, no má množstvo technologických problémov.
„Našou výhodou je mobilita, prispôsobivosť novým vojnovým podmienkam a cena," podotkol Denysenko, ktorý však vidí problém hlavne v „neochote ostatných hráčov pustiť nás na trh".
Denysenko tvrdí, že existuje jeden dôležitý aspekt. Američania môžu z takejto spolupráce profitovať, keďže Európania za ňu neskôr zaplatia. „Nejde ani tak o vojnu, ale o potrebu zvýšiť výdavky na obranu na 5 % HDP a povinný nákup dronov na obranu krajín EÚ.“
Podľa Denysenka je to obrovská šanca pre Ukrajinu. „Zatiaľ nikto nesformuloval myšlienku ‚byť novou Čínou vo výrobe dronov pre NATO‘. Toto je naša šanca. A tu môže naša spolupráca so Spojenými štátmi zohrať kľúčovú úlohu,“ skonštatoval Denysenko.