Závan „starých čias“: Zeman si na diskusii ulieval víno, zdriemol si a podporil komunistov

Všetko o voľbách do Poslaneckej snemovne (3. a 4. októbra 2025.
Svoje verejné vystúpenie, hoci už dávno opustil Pražský hrad, absolvoval po boku Jany Maláčovej, líderky strany SOCDEM, ktorá kandiduje v koalícii s komunistami pod názvom „Stačilo!“. Stalo sa tak na pódiu v pražskej reštaurácii, všíma si ta3.
Zeman nielenže verejne podporil Maláčovú a koalíciu „Stačilo!“, ale zároveň sa jasne dištancoval od Andreja Babiša, svojho predošlého politického favorita.
Na stretnutí v pražskom Ládví, ktoré moderovala ekonomická analytička Ilona Švihlíková, Zeman pred davom priaznivcov vyzdvihol význam silnej ľavice. Podľa portálu Aktuálně.cz vyhlásil, že v politickej štruktúre slušnej krajiny nesmie chýbať ľavicová strana. Vyjadril tiež želanie, aby sa vrátilo obdobie, keď v krajine vládla ľavicová vláda a bol ľavicový prezident.
Zeman pochválil vznik koalície „Stačilo!“, ktorá spája ľavicové sily vrátane časti sociálnych demokratov (ako Maláčová) a komunistov pod vedením Kateřiny Konečnej. Označil ju za „reálnu nádej na návrat sociálne orientovanej politiky“. Exprezident, ktorý vlani sľuboval hlas hnutiu ANO, sa v rozhovore pre Rádio Prostor vyjadril, že tentoraz bude voliť „Stačilo!“, keďže bol „odjakživa ľavicový politik“.
Bývalému politickému spojencovi Babišovi venoval aj ironickú poznámku. Uviedol s úsmevom, že ho „ľutuje“, ak dúfa, že si získa napríklad stranu SPD a „Tomio Okamura mu vymenuje deväť ministerstiev“.
Rozpačité ticho v sále nastalo vo chvíli, keď Zeman kritizoval Vladimira Putina. Povedal, že s ruským prezidentom, ktorého označil za „šialenca“, sa určite nestretne, hoci by sa rád stretol s jeho novým predstaviteľom, ktorý príde po ňom. Hoci publikum sympatizovalo so zoskupením „Stačilo!“, ktoré má k Moskve tolerantný postoj, po týchto slovách sa neozval žiadny potlesk. Zeman si Putina neodpustil porovnať ani s Donaldom Trumpom, ktorého označil za „oveľa vyššiu ligu“.Čítajte viac Zeman by Putina poslal pred vojnový súd, svoje proruské postoje bagatelizoval
Zemanovo verejné vystúpenie zaujalo aj svojou neobvyklou formou. Video, ktoré sa šírilo na sociálnych sieťach, zachytilo, ako si exprezident nalieva víno priamo z fľaše a nakoniec sa na stoličke nakloní a vyzerá, že zaspal.
Bulvárny novinár Luboš Procházka, neoficiálny Zemanov hovorca, vysvetlil toto správanie ako dôsledok „bolesti chrbta“. Publicista Marek Wollner však v komentári pre Forum 24 prirovnal túto scénu k „starým časom“ na Pražskom hrade, pričom uviedol, že Zeman sa „zosunul na bok stoličky“ a pripomenul stav, ktorý sa v českom filme označuje ako „Zlil se jak mužik“.Čítajte viac Zemanovho hovorcu Ovčáčka previezli do nemocnice, bol opitý a agresívny