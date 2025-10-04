VIDEO: Barbarský útok Rusov dronom na osobný vlak si vyžiadal desiatky zranených. Zelenskyj: Akt teroru

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram označil úder za „brutálny“ a zverejnil video zachytávajúce zničený horiaci vagón a ďalšie vozne s porozbíjanými oknami. Podľa Zelenského utrpeli zranenia desiatky cestujúcich a železničných pracovníkov.
„Rusi nemohli nevedieť, že útočia na civilistov. Ide o terorizmus, ktorý svet nemá právo ignorovať,“ napísal Zelenskyj. Tamojší gubernátor Oleh Hryhorov doplnil, že útok zasiahol vlak smerujúci zo Šostky do Kyjeva. Na mieste zasahujú záchranári.
Moskva v posledných dvoch mesiacoch častejšie cieli na ukrajinskú železničnú infraštruktúru, poznamenala agentúra Reuters.Čítajte viac ONLINE: Rusi zmodernizovali svoje balistické rakety, aby oklamali Patrioty