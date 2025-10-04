Pravda Správy Svet VIDEO: Barbarský útok Rusov dronom na osobný vlak si vyžiadal desiatky zranených. Zelenskyj: Akt teroru

Ruský dronový útok zasiahol na železničnej stanici v ukrajinskom meste Šostka v Sumskej oblasti osobný vlak, pričom zranenia utrpelo najmenej 30 ľudí, oznámili v sobotu miestne úrady. Presný počet zranených a prípadných obetí zatiaľ nie je známy, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

04.10.2025 12:26 , aktualizované: 12:46
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram označil úder za „brutálny“ a zverejnil video zachytávajúce zničený horiaci vagón a ďalšie vozne s porozbíjanými oknami. Podľa Zelenského utrpeli zranenia desiatky cestujúcich a železničných pracovníkov.

„Rusi nemohli nevedieť, že útočia na civilistov. Ide o terorizmus, ktorý svet nemá právo ignorovať,“ napísal Zelenskyj. Tamojší gubernátor Oleh Hryhorov doplnil, že útok zasiahol vlak smerujúci zo Šostky do Kyjeva. Na mieste zasahujú záchranári.

Moskva v posledných dvoch mesiacoch častejšie cieli na ukrajinskú železničnú infraštruktúru, poznamenala agentúra Reuters.

