Voľby v Česku majú aj obeť: muž vyskočil z piateho poschodia školy, kde sa hlasovalo

V sobotu doobeda zahynul po skoku z okna na piatom poschodí pražskej základnej školy muž. V budove sa konali voľby do Poslaneckej snemovne českého parlamentu. TASR o tom informuje podľa správy servera Novinky.cz.

04.10.2025 15:15
Volička vhadzuje hlasovací lístok do volebnej schránky v priestoroch veľvyslanectva ČR v prvý deň volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR v Bratislave v piatok 3. októbra 2025.
Muž vyskočil z okna základnej školy v mestskej časti Střížkov v sobotu okolo 13.30 h. Napriek poskytnutiu prvej pomoci osoba na mieste zomrela, uviedol server.

Česká polícia pri voľbách zaznamenala niekoľko incidentov. Predsedovi jednej z volebných miestností namerali v krvi 2,5 promile alkoholu, pred jednou z volebných miestností horela smetná nádoba a vstup do ďalšej blokoval pes. Takisto došlo ku krádeži štátnej vlajky. Polícia informovala, že do volebnej miestnosti sa dostavil aj muž, ktorý už však odvolil napriek svojim tvrdeniam, že hlas vo voľbách ešte neodovzdal.

V sobotu o 14.00 h sa v Česku zatvorili volebné miestnosti a komisie začali sčítavať odovzdané hlasy v deviatych voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v histórii samostatnej ČR. Podľa odhadov by mali byť výsledky jasné večer.

