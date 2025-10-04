V Česku sa zmení vláda. Babiš triumfoval, Fialovi vrátil prehru. S kým bude riadiť krajinu?

Časť výsledkov sa dá označiť za veľké prekvapenie. Nerátalo sa s tým, ako nakoniec dopadla krajná pravica aj blok prevažne krajne ľavicovo orientovaných strán. V prvom prípade ide o výrazne menší zisk hlasov v porovnaní s predvolebnými prieskumami verejnej mienky, v druhom prípade až o šokujúci výsledok z pohľadu členov predvolebného bloku, ktorý považoval svoj vstup do snemovne za vopred jasnú záležitosť.
Čo sa týka Fialovho zoskupenia Spolu, ktoré tvoria tri koaličné strany, to bude mať v Poslaneckej snemovni druhý najväčší počet mandátov s tým, že nedokáže vytvoriť väčšinovú vládu. Fialov blok strán so spriaznenými Starostami a nezávislými(STAN) a s Pirátmi asi obsadia dokopy 94 miest v 200-člennej dolnej komore parlamentu.
Všetko o voľbách do Poslaneckej snemovne (3. a 4. októbra 2025.
Babiš teraz vrátil Fialovi prehru spred štyroch rokov. V októbri 2021 Spolu získalo 27,79 % odovzdaných hlasov, ANO podporilo 27,12 % voličov. Fiala potom mohol vytvoriť väčšinovú vládu Spolu so STAN a s Pirátmi (tí na jeseň 2024 z nej odišli, ale napriek tomu si udržala väčšinu v snemovni).
Babišovci budú teraz dominovať v snemovni zrejme s 82 mandátmi. ANO aj Spolu už počas kampane jednoznačne vylúčili povolebnú spoluprácu. V prípade Babiša neprichádza do úvahy ani vytvorenie vlády, v ktorej by figurovali progresívni Piráti alebo STAN. Líder ANO preto môže vyjednávať s predstaviteľmi ostatných dvoch strán, ktoré sa ešte dostali do snemovne. Sú nimi Sloboda a priama demokracia (SPD) a Motoristi (celý názov v češtine znie Motoristé sobě).
V dolnej komore parlamentu bude chýbať hnutie Stačilo!, v ktorom dominujú komunisti a sociálni demokrati. Toto hnutie pritom v poslednom prieskume pred voľbami podporovalo 7,7 % voličov. Nakoniec ich však získa menej len okolo 4,3 percenta, ale na vstup do snemovne by potrebovalo mať najmenej 5 percent. hlasov.
Babiš, ktorý bol vo funkcii premiéra od decembra 2017 do decembra 2021, pred voľbami hovoril, že by najradšej zostavil jednofarebnú vládu. Tá by však takmer určite nemohla byť väčšinová, ale jedine menšinová, respektíve tolerovaná časťou niektorých ďalších poslancov.
Nádej Fialu zostať na čele vlády vychádzala najmä z toho, že by sa to mohlo udiať, keby sa nielen hnutie Stačilo!, ale aj strana Motoristi nedostali do snemovne, a prepadnuté hlasy by pomohli Spolu, STAN a Pirátom. Počty by vyzerali tak, že by disponovali väčšinou najmenej 101 mandátov, čiže ANO a SPD by sa ocitli v menšine (žiadna iná strana by už v snemovni nemala zastúpenie).Čítajte viac Zeman by Putina poslal pred vojnový súd, svoje proruské postoje bagatelizoval
Čo vyplýva z povolebnej reality? Babiš musí zobrať do partie dvoch politckých hráčov, aby vytvoril životaschopnú vládu. Po vylúčení možnej spolupráce s fialovcami, STAN a Pirátmi má takpovediac na tácni dve strany: nacionalistickú stranu SPD na čele s Tomiom Okamurom a pravicových Motoristov, ktorým šéfuje Petr Macinka (niekdajší dlhoročný spolupracovník exprezidenta Václava Klausa).
Mimochodom, čo sa týka Stačilo!, ktoré vo voľbách pohorelo, toto hnutie z pohľadu Babiša ani nepredstavovalo koaličný potenciál:. „Samozrejme, že nie," odpovedal Babiš na otázku serveru Deník krátko pred voľbami, či by so Stačilo! dokázal vládnuť. „My sme dostali komunistov zo snemovne, my sme im vzali voličov. Je to úplne absurdná debata," dodal Babiš. Narážal na voľby na jeseň 2021, keď komunisti vypadli z dolnej komory parlamentu, pričom bolo jasné, že veľa ich dovtedajších voličov prešlo k babišovcom.
Okamura počas predvolebnej kampane povedal, že ideálnu vládu by videl v podobe tandemu očakávaného víťaza volieb ANO s jeho SPD. Čo sa týka Okamuru, ten už pred voľbami avizoval, že by sa rád stal ministrom vnútra. Babišovci a okamurovci však obsadia v snemovni dokopy asi 97 miest, čo im nestačí k väčšine. (ANO by malo mať 82 mandátov a SPD 15 mandátov.)
Motoristi sú pravicová strana, ktorá seba neoznačuje za euroskeptikov, ale jej členovia tvrdia, že sú eurorealisti. Jej predstavitelia by chceli reformovať EÚ, nie vystúpiť z nej, ako si to želá SPD. Silným zástancom členstva Česka v únii je aj Babiš. Keby sa začali povolebné vyjednávania medzi Babišom, Okamurom a Macinkom, jedným z hlavých sporov by boli postoje k prijatiu návrhu zákona o referende. SPD ho presadzuje, aby mohli Česi hlasovať o tom, či chcú odísť z EÚ aj z NATO. Naopak, členovia ANO aj Motoristov, ktorých podporilo takmer 7 percent voličov, dali opakovane najavo, že odchod z únie aj z aliancie je pre nich nepredstaviteľný.
Babiš by asi najradšej uprednostnil Motoristov, takže Okamurovi by cvakli zuby naprázdno, ale to sa neudeje. Macinkova strana spolu s ANO zrejme budú mať dokopy totiž len 95 mandátov.
V poslednej ankete zverejnenej pred voľbami by SPD volilo viac ako 10 percent respondentov, v iných prieskumoch ešte viac. Okamurovci si pritom trúfali až na zisk okolo 15 percent voličov. V realite sa musia uspokojiť len s necelými 8 percentami získaných hlasov. Aj to im však stačí, aby sa stali kľúčovým hráčom pri zostavovaní novej vlády spolu s Motoristami, ktorí majú približne o jedno percent menej získaných hlasov.Čítajte viac Masaryk mal pocit, že zomiera, a myslel na hlupáka Hlinku. Prečo? Táto história Čechov a Slovákov rozdeľuje, tvrdí expert