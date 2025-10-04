Pravda Správy Svet Komunisti sa do parlamentu nevrátili. Konečná však hlavu nevešia: Babiš problémy Česka nevyrieši

Predsedníčka Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) a líderka hnutia Stačilo! Kateřina Konečná v sobotu vyhlásila, že hnutie bude pokračovať aj napriek tomu, že sa podľa priebežných výsledkov do českej Poslaneckej snemovne nedostane.

04.10.2025 17:53
Katarína Konečná Foto: ,
Líderka Stačilo!, predsedníčka KSČM a europoslankyňa Katarína Konečná a predseda hnutia Stačilo! Daniel Sterzik vo volebnom štábe hnutia 4. októbra 2025, Ostrava.
Vo vyhlásení po príchode do volebného štábu poďakovala voličom aj kandidátom a uviedla, že počas kampane hnutie vzdorovalo „brutálnym útokom“. Informuje o tom TASR podľa správy portálu Seznam Zprávy.

Barlou do hlavy a chrbta. Moment útoku na Andreja Babiša
„Pravicová vláda s ľudskou tvárou, ktorú povedie Andrej Babiš (líder hnutia ANO, pozn. TASR), nebude schopná vyriešiť problémy, ktoré občanov Českej republiky trápia. Nekončíme, ideme ďalej, prajeme si, aby ľavicové témy a problémy našli svoje zastúpenie vo všetkých ďalších voľbách,“ uviedla Konečná, ktorá je tiež poslankyňou Európskeho parlamentu.

Predseda Stačilo! Daniel Sterzik v reakcii na priebežné výsledky ponúkol svoju funkciu. Počas kampane vyslovil radikálne výroky na celú škálu tém. Chcel „vziať krajinu späť“, hovoril o zrušení Českej televízie a v apríli sa vyhrážal jednej z novinárok, pripomína portál Novinky.cz.

Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša. Pred vládnou koalíciou SPOLU má pred spočítaním všetkých hlasov už nedostihnuteľný náskok. Hnutie Stačilo! má po sčítaní približne 95 percent volebných okrskov 4,41 percenta hlasov, pričom potrebné bolo prekročiť hranicu piatich percent.

