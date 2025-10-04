Populista Babiš oslavuje comeback a vracia sa do „svetiel rámp“, píšu Nemci. Blok Fico - Orbán ma tretieho člena

„Miliardár a pravicový populista Andrej Babiš sa vracia k moci,“ uviedol v článku k výsledku českých snemovných volieb denník Süddeutsche Zeitung. Pripomína, že Babiš je v rámci Európskej únie spojencom nacionalistického maďarského premiéra Viktora Orbána. A tiež to, že Babiš v predvolebnej kampani sľuboval, že zastaví dodávky zbraní Ukrajine, ktorá sa viac ako tri a pol roka bráni ruskej invázii.
Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung píše o „výraznom víťazstve“ hnutia ANO. Babiš podľa neho v kampani stavil „na nespokojnosť mnohých Čechov“ a brojil proti Bruselu aj proti vojenskej pomoci Kyjevu. Tiež denník Die Zeit píše o „jasnom víťazstve“ pravicového populistu Babiša, ktoré by mohlo mať vplyv na ďalšiu českú pomoc Ukrajine.
Podľa Die Zeit má Babiš na výber z dvoch možných koaličných partnerov: novej strany Motoristi a „krajne pravicovej“ strany Sloboda a priama demokracia (SPD). Možné je aj to, že vznikne menšinová vláda, dodal Die Zeit. „Vláda Andreja Babiša by sa mohla zblížiť so Slovenskom a Maďarskom, ktoré sú teraz v EÚ považované za blízke k Rusku,“ dodal Die Zeit.
Aj časopis Der Spiegel píše, že výsledok českých parlamentných volieb by mohol mať dôsledky pre celú EÚ, a spomína v tejto súvislosti spojenectvo ANO s maďarskou vládnou stranou Fidesz, rakúskou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ) či francúzskym Národným združením (RN) vo frakcii Patrioti pre Európu v Európskom parlamente.Čítajte viac V Česku sa zmení vláda. Babiš triumfoval, Fialovi vrátil prehru. S kým bude riadiť krajinu?
Denník Die Welt sa tiež venuje dôsledkom Babišovho víťazstva pre ďalšiu českú podporu Ukrajiny a konštatuje, že táto podpora bude pravdepodobne „priškrtená“. Stanica ntv píše vo svojom článku o „zmene politického smerovania u susedov“. „Do svetiel rámp sa vracia muž, ktorý už raz vládnu zodpovednosť mal,“ uviedla.
Podľa verejnoprávnej stanice ARD má pri zostavovaní koalície Babiš na výber medzi „dvomi krajne pravicovými stranami: novozaloženými Motoristami a stranou Sloboda a priama demokracia“. Jasné Babišovo víťazstvo podľa pražského korešpondenta ARD Danka Handricka posilní eurokritické sily na východe EÚ, ku ktorým počíta vlády Slovenska a Maďarska.
Zatiaľ čo „pravicovo populistické a euroskeptické“ ÁNO oslavuje jasné víťazstvo, vládna koalícia Spolu premiéra Petra Fialu voľby podľa verejnoprávnej stanice Deutsche Welle „jednoznačne prehrala“.
Rozhodne nie je proruský
O jasnom víťazstve Andreja Babiša píšu aj rakúske a švajčiarske médiá. Babiš sa podľa nich pravdepodobne vráti do kresla predsedu vlády a z Česka by sa mohol v Európskej únii stať komplikovaný partner. Napríklad agentúra APA ale napísala, že Babiš rozhodne nie je považovaný za proruského politika.
Denník Die Presse popisuje Babiša ako „jasného víťaza volieb“, zároveň ale upozorňuje, že hnutie ANO bude potrebovať dvoch koaličných partnerov, aby mohlo zložiť väčšinovú vládu. „Do úvahy by prichádzali Motoristi a SPD,“ píše rakúsky denník. Na podporu strán „nepriateľských voči EÚ a NATO“ je podľa neho Babiš odkázaný kvôli napätým vzťahom s koalíciou Spolu doterajšieho premiéra Petra Fialu.
Tiež denník Der Standard napísal, že Babiš bol už pred hlasovaním jasným favoritom. „Zostavovanie vlády by mohlo byť ťažké, Babiš sa usiluje o menšinový kabinet,“ dodal. Prekážkou pre vznik väčšinovej vlády je podľa neho predovšetkým požiadavka SPD na referendum o vystúpení z Európskej únie a NATO. „To Babiš striktne odmieta,“ uviedol Der Standard.
Der Standard si všíma aj neúspech hnutia Stačilo!, ku ktorému sa pripojila aj sociálna demokracia na čele s Janou Maláčovou. „Uchádzali sa znova o kreslá v parlamente – bez úspechu,“ napísal rakúsky denník.
Podľa verejnoprávnej stanice ORF sa Česko za Babišovej vlády pravdepodobne zblíži so Slovenskom a Maďarskom, ktoré v súčasnosti v EÚ stojí najbližšie k Rusku. „Babiš si dobre rozumie so šéfom slovenskej vlády Robertom Ficom a s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. S nimi chce Babiš vytvoriť blok kritický k EÚ,“ stojí v článku ORF.
Agentúra APA však upozornila, že Babišovo ANO je síce v Európskom parlamente spojencom Orbánovho Fideszu a Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) predsedu Herberta Kickla, „za proruského ale Babiš považovaný nie je“.