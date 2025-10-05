Pravda Správy Svet Definitívne výsledky českých volieb: ANO napokon 34,51 %, účasť tretia najvyššia v histórii

Hnutie ANO po sčítaní výsledkov zo všetkých okrskov vyhralo tohtoročné voľby do Poslaneckej snemovne so svojím zatiaľ najvyšším ziskom 34,51 percenta hlasov. Druhá bola koalícia Spolu, ktorú tvoria ODS, KDU-ČSL a TOP 09, s 23,36 percentami hlasov pred Starostami s 11,23 percentami hlasov. Piráti so Zelenými dostali 8,97 percenta hlasov, SPD s Trikolorou, Slobodnými a PRO 7,78 percenta a strana Motoristi sebe 6,77 percenta hlasov. Výsledky boli zverejnené v nedeľu na volebnom webe.

ANO bude mať nanovo 80 poslancov, ODS 27, Starostovia 22, Piráti 18 a ľudovci 16 členov dolnej parlamentnej komory. Za SPD bolo zvolených 15 poslancov, za Motoristov 13 a za TOP 09 deväť členov Snemovne. V porovnaní s minulými parlamentnými voľbami si polepšili iba ANO a Piráti. ANO obhajovalo 72 mandátov, ODS 34, Starostovia 33, ľudovci 23, SPD 20, TOP 09 celkovo 14 kresiel a Piráti boli štyria.

V snemovni bude nanovo zrejme osem klubov, o jeden viac ako doteraz. Hlavne vďaka nepriznanej koalícii SPD sa z deviatich zvýšil na 13 aj počet strán zastúpených v dolnej parlamentnej komore. Okrem Motoristov pribudli Zelení, Slobodní, Trikolora a PRO, vypadli naopak Nestraníci. Počet poslancov bez straníckej príslušnosti sa znížil z 15 na 13.

Hlasovať tento rok prišlo podľa konečných výsledkov 68,95 percenta zo zhruba 8,25 milióna voličov, čo je tretia najvyššia účasť v parlamentných voľbách od vzniku ČR. Pred štyrmi rokmi účasť dosiahla 65,43 percenta.

Ostatné z tohtoročných 26 volebných zoskupení neprekonali päťpercentný limit pre vstup do dolnej parlamentnej komory. Napriek predvolebným prieskumom ju neprekonalo ani hnutie Stačilo!, za ktoré sa o návrat do snemovne pokúšali komunisti so sociálnymi demokratmi. Dostalo iba 4,3 percenta hlasov a bude mať tak ako jediné z neparlamentných strán nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu.

O štátny príspevok, naopak, príde hnutie Prísaha, keďže získalo len 1,07 percenta hlasov. Je to v porovnaní s minulými voľbami v roku 2021 zhruba štvornásobne nižší zisk. Zisk každého zo zvyšných volebných zoskupení bol nižší ako polpercentný.

