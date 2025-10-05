Definitívne výsledky českých volieb: ANO napokon 34,51 %, účasť tretia najvyššia v histórii

ANO bude mať nanovo 80 poslancov, ODS 27, Starostovia 22, Piráti 18 a ľudovci 16 členov dolnej parlamentnej komory. Za SPD bolo zvolených 15 poslancov, za Motoristov 13 a za TOP 09 deväť členov Snemovne. V porovnaní s minulými parlamentnými voľbami si polepšili iba ANO a Piráti. ANO obhajovalo 72 mandátov, ODS 34, Starostovia 33, ľudovci 23, SPD 20, TOP 09 celkovo 14 kresiel a Piráti boli štyria.Čítajte viac České voľby do posledného detailu: Pozrite si kto a kde volil Babiša, Fialu, Okamuru, Rakušana či Vidláka
V snemovni bude nanovo zrejme osem klubov, o jeden viac ako doteraz. Hlavne vďaka nepriznanej koalícii SPD sa z deviatich zvýšil na 13 aj počet strán zastúpených v dolnej parlamentnej komore. Okrem Motoristov pribudli Zelení, Slobodní, Trikolora a PRO, vypadli naopak Nestraníci. Počet poslancov bez straníckej príslušnosti sa znížil z 15 na 13.
Hlasovať tento rok prišlo podľa konečných výsledkov 68,95 percenta zo zhruba 8,25 milióna voličov, čo je tretia najvyššia účasť v parlamentných voľbách od vzniku ČR. Pred štyrmi rokmi účasť dosiahla 65,43 percenta.
Ostatné z tohtoročných 26 volebných zoskupení neprekonali päťpercentný limit pre vstup do dolnej parlamentnej komory. Napriek predvolebným prieskumom ju neprekonalo ani hnutie Stačilo!, za ktoré sa o návrat do snemovne pokúšali komunisti so sociálnymi demokratmi. Dostalo iba 4,3 percenta hlasov a bude mať tak ako jediné z neparlamentných strán nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu.
O štátny príspevok, naopak, príde hnutie Prísaha, keďže získalo len 1,07 percenta hlasov. Je to v porovnaní s minulými voľbami v roku 2021 zhruba štvornásobne nižší zisk. Zisk každého zo zvyšných volebných zoskupení bol nižší ako polpercentný.