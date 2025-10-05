Trump posiela 300 príslušníkov Národnej gardy do Chicaga. Vyslanie gardy do Portlandu zablokoval súd

„Prezident Trump schválil, aby 300 príslušníkov Národnej gardy chránilo federálnych agentov a majetok (v Chicagu),“ oznámila hovorkyňa Abigail Jacksonová a dodala, že republikánsky vodca „neodvracia zrak od bezprávia postihujúceho americké mestá“.
Chicago, tretie najľudnatejšie mesto v Spojených štátoch, je piatym mestom spravovaným demokratmi, v ktorom prezident Trump nariadil nasadenie Národnej gardy. To až doteraz bolo výnimočným opatrením.
Príslušníci Národnej gardy boli v posledných mesiacoch už poslaní do Los Angeles, Washingtonu a Memphisu, zakaždým napriek odporu miestnych úradov, považujúcich takéto opatrenie za úplne neoprávnené.
Prezidentovo rozhodnutie o podobnom nasadení 200 príslušníkov Národnej gardy v Portlande v Oregóne však federálna sudkyňa dočasne zablokovala. Miestne protesty nepredstavujú nebezpečenstvo vzbury, ani ohrozenie národnej bezpečnosti a môžu ich zvládnuť bežné poriadkové sily, uviedla sudkyňa Karin Immergutová v rozhodnutí, ktorého platnosť sa skončí 18. októbra. Biely dom uviedol, že sa proti rozhodnutiu odvolá.
Donald Trump si od svojho návratu do Bieleho domu tento rok v januári stanovil boj proti nelegálnej imigrácii ako hlavnú prioritu svojho druhého funkčného obdobia. Verí, že Spojené štáty sú obeťou „invázie zločincov zo zahraničia“ a vydal rozsiahle verejné vyhlásenia o deportáciách.
„Nedochádza k žiadnemu povstaniu, neexistuje žiadna hrozba pre národnú bezpečnosť a v našom skvelom meste nie je potrebné mať vojenské jednotky,“ vyhlásila demokratická guvernérka Oregonu Tina Koteková a vyzvala verejnosť, aby sa „nenechala nachytať“ tým, že by sa dopustila násilia alebo vandalizmu.
Donald Trump tiež hrozí vyslaním vojakov do New Yorku a Baltimoru, ďalších veľkých demokratických miest.
V Chicagu boli federálni agenti v sobotu nútení pri vlastnej obrane začať paľbu na ozbrojenú motoristku, ktorá narazila do ich dodávky a pokúsila sa policajtov prejsť. Žena utrpela pri streľbe zranenia. Žiadny zo strážcov zákona nebol vážne zranený, uviedla hovorkyňa ministerstva vnútornej bezpečnosti Tricia McLaughlinová. Postrelená žena, ktorá je americkou občiankou, bola podľa hovorkyne ozbrojená poloautomatickou zbraňou. Podľa hasičov bola nájdená blízko miesta incidentu a prevezená do nemocnice. Jej stav označili za uspokojivý, napísala agentúra AP.