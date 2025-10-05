Ukrajinské médiá si všímajú Babišových výrokov pred novinármi ohľadom zníženia pomoci Ukrajine a nepripravenosti Ukrajiny na členstvo v únii. „Vo voľbách v Česku zvíťazila strana s protiukrajinskými názormi,“ napísala agentúra Unian o víťazstve „pravicového populistu“ Babiša a jeho ANO.
„Praha sa odkláňa od európskej agendy. Víťazstvo Babišovho ANO vo voľbách sľubuje Česku pragmatickú zahraničnú politiku a ochladenie vojenskej pomoci Kyjevu,“ zdôraznil ruský denník Komsomolskaja pravda na svojom webe.
Víťazstvu ANO podľa denníka predchádzali štyri roky rozpočtovej diéty, inflačné búrky a spory o cene českej podpory Kyjeva za doterajšiu vládnu koalíciu. A práve spor o cenu geopolitiky pre české peňaženky sa podľa denníka stal hlavnou motiváciou v hlasovaní.
„České voľby zanechali silnú stopu na politickej mape regiónu. Víťazstvo ANO posilňuje euroskeptický tábor a kurz Prahy sa pravdepodobne stane pragmatickejším: ubudne nadšenie pre sankcie (proti Rusku) a vojenskú pomoc Kyjevu a viac sa bude hovoriť o nákladoch týchto riešení pre české domácnosti. Brusel si to okamžite všimne: od ‚českej muničnej iniciatívy' až po rokovania o klimatických a migračných balíkoch by sa tón mohol zmeniť k opatrnejšiemu," predpovedá Komsomolskaja pravda.
Záverom ruský denník poznamenal, že v Česku hlavnou témou kampane boli drahé potraviny a únava z vysokých životných nákladov, pričom Babiš sľuboval rýchlu úľavu. Výsledok bol predvídateľný: ľudia hlasovali svojimi peňaženkami, čo je všeobecný trend v Európe. Český volič potvrdil, že „náklady a účty“ prevažujú nad vznešenými abstrakciami, a to je aj ponaučenie pre všetkých susedov.
„V Česku Babiša obviňovali z proruských stanovísk. (Britský denník) The Guardian v predvečer volieb písal, že Európska únia je znepokojená možným víťazstvom Babišovej strany v parlamentných voľbách v Česku.Takáto situácia môže podľa expertov zhoršiť situáciu s podporou Ukrajiny, pretože by sa Česko mohlo pridať k Maďarsku a Slovensku. Sám Babiš ale vyhlasoval, že ‚nikdy nezatiahne Česko na Východ‘ a jeho strana sľubuje podporovať diplomatické kroky k ukončeniu vojenského konfliktu na Ukrajine a ‚odstránenie hrozby vojny v Európe‘,“ píše ruský server RBK.
"Varšavská zmluva žije? V Česku vo voľbách víťazí ‚agent Kremľa‘, píše v titulku server Argumenty i fakty (AiF). Pripomenul, že Babišovo hnutie v predvolebnej kampani sľubovalo ukončiť vojenskú a finančnú podporu Ukrajiny, v čom ANO bolo solidárne s postojmi vlád Maďarska a Slovenska. Babiš za korupčný označoval systém nákupu munície pre Ukrajinu cez Prahu a vyhlasoval, že sa už podarilo zabrániť Rusku v pohltení Ukrajiny, a tak ďalšiu vojenskú pomoc je treba prehodnotiť. Ale expert Arťom Sokolov z ústavu medzinárodných výskumov diplomatickej školy MGIMO ruského ministerstva zahraničia portálu povedal, že akokoľvek výsledok českých volieb vyzerá sľubne, nestojí za to sa klamať.
„Babišovo víťazstvo do istej miery podkopáva pozície eurobyrokratov, ale pripomeňme si, že je tu už Maďarsko a Slovensko, ktoré sa snažia o inú politiku ako Brusel. Samozrejme, ovplyvňuje to diskusiu v rámci EÚ o podpore Ukrajine, ale základný kurz Európy sa v tomto smere nemení. Malé východoeurópske štáty, medzi ktoré Česko patrí, majú stále obmedzený vplyv na vnútorné procesy EÚ, kde hlavnú úlohu zohrávajú Francúzsko, Nemecko, Taliansko a dokonca aj krajiny Beneluxu, vzhľadom na ich ekonomickú váhu. A takzvaní noví Európania, ktorí vstúpili do EÚ na začiatku tisícročia, sa presadzujú ťažko,“ myslí si.
„Preto sa neoplatí preceňovať význam možnej zmeny kurzu českej zahraničnej politiky. Ale bude zaujímavé sledovať, ako sa bude vyvíjať rozkol medzi západnou a východnou Európou, ktorá donedávna bola súčasťou Varšavskej zmluvy a Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. A do akej miery tieto udalosti rozdeľujú Európu podľa starých línií, ktoré sa zdali byť už zabudnuté,“ dodal podľa AiF.