Pravda Správy Svet ONLINE: Lietadlá v Poľsku opäť štartovali, ruské drony leteli na blízky Ľvov

ONLINE: Lietadlá v Poľsku opäť štartovali, ruské drony leteli na blízky Ľvov

V Ľvove a okolí boli podľa ukrajinskej televízie počuť mohutné explózie aj paľba protivzdušnej obrany. V Poľsku preventívne štartovali lietadlá.

05.10.2025 07:50
vojna na Ukrajine Foto:
Na fotografii z videa, ktoré zverejnila tlačová služba ruského ministerstva obrany vo štvrtok 2. októbra 2025, strieľa ruský ostreľovač smerom k ukrajinským pozíciám na nezverejnenom mieste na Ukrajine.
debata (5)

Najdôležitejšie udalosti

  • Vojna na Ukrajine trvá 1 320 dní
Jednu z najväčších rafinérií v Rusku zachvátili plamene
Video
Rafinériu v ruskej Jaroslavli v noci 1. októbra zachvátil požiar. / Zdroj: Anton Geraščenko
Kinžal, vojna na Ukrajine, Rusko Čítajte viac 1319. deň: Rusi zmodernizovali svoje balistické rakety, aby oklamali Patrioty

7:50 Najmenej jedna žena bola zabitá a ďalších deväť ľudí utrpelo zranenia pri ruskom útoku na Záporožie na juhovýchode Ukrajiny, informoval šéf oblastnej správy Ivan Fedorov. Poľské a spojenecké stíhačky počas ruského útoku na Ukrajinu vzlietli a pozemná protivzdušná obrana bola uvedená do najvyššej pohotovosti, oznámilo veliteľstvo poľských síl s tým, že išlo o preventívne kroky s cieľom chrániť vzdušný priestor a bezpečnosť obyvateľov najmä pohraničných regiónov.

Záporožie utrpelo najmenej desať zásahov, nepriateľský útok poškodil výškové budovy i rodinné domy, horeli osobné autá, dodávky elektriny a vody boli narušené, napísal Fedorov na sociálnej sieti. Poďakoval sa záchranárom, lekárom, energetikom, policajtom a všetkým, ktorí teraz pomáhajú obyvateľom Záporoží dať sa dokopy po nočných hrôzach. „Je to obrovská práca a zachraňuje životy, vracia ľuďom strechu nad hlavou, teplo a nádej,“ zdôraznil.

Ukrajinské letectvo na sociálnej sieti Telegram počas noci varovalo, že skupiny nepriateľských dronov, rakety a strely s plochou dráhou letu mieria aj ku Ľvovu na západe Ukrajiny a ďalším miestam. Letecký poplach bol vyhlásený po celej Ukrajine. V Ľvove a okolí boli podľa ukrajinskej televízie počuť mohutné explózie aj paľba protivzdušnej obrany. Kvôli náletu prerušila prevádzku mestská hromadná doprava.

Ľvov je vzdialený len asi 60 kilometrov od hraníc s Poľskom, kde minulý mesiac poľské a spojenecké stíhačky zostrelili ruské drony, ktoré narušili vzdušný priestor členského štátu Severoatlantickej aliancie.

Facebook X.com 5 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"