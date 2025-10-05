ONLINE: Lietadlá v Poľsku opäť štartovali, ruské drony leteli na blízky Ľvov

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 320 dní
7:50 Najmenej jedna žena bola zabitá a ďalších deväť ľudí utrpelo zranenia pri ruskom útoku na Záporožie na juhovýchode Ukrajiny, informoval šéf oblastnej správy Ivan Fedorov. Poľské a spojenecké stíhačky počas ruského útoku na Ukrajinu vzlietli a pozemná protivzdušná obrana bola uvedená do najvyššej pohotovosti, oznámilo veliteľstvo poľských síl s tým, že išlo o preventívne kroky s cieľom chrániť vzdušný priestor a bezpečnosť obyvateľov najmä pohraničných regiónov.
Záporožie utrpelo najmenej desať zásahov, nepriateľský útok poškodil výškové budovy i rodinné domy, horeli osobné autá, dodávky elektriny a vody boli narušené, napísal Fedorov na sociálnej sieti. Poďakoval sa záchranárom, lekárom, energetikom, policajtom a všetkým, ktorí teraz pomáhajú obyvateľom Záporoží dať sa dokopy po nočných hrôzach. „Je to obrovská práca a zachraňuje životy, vracia ľuďom strechu nad hlavou, teplo a nádej,“ zdôraznil.
Ukrajinské letectvo na sociálnej sieti Telegram počas noci varovalo, že skupiny nepriateľských dronov, rakety a strely s plochou dráhou letu mieria aj ku Ľvovu na západe Ukrajiny a ďalším miestam. Letecký poplach bol vyhlásený po celej Ukrajine. V Ľvove a okolí boli podľa ukrajinskej televízie počuť mohutné explózie aj paľba protivzdušnej obrany. Kvôli náletu prerušila prevádzku mestská hromadná doprava.
Ľvov je vzdialený len asi 60 kilometrov od hraníc s Poľskom, kde minulý mesiac poľské a spojenecké stíhačky zostrelili ruské drony, ktoré narušili vzdušný priestor členského štátu Severoatlantickej aliancie.