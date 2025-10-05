Pravda Správy Svet Na zakázaný Pride v maďarskom meste Pécs prišlo osemtisíc ľudí

Niekoľko tisíc ľudí sa v sobotu v maďarskom univerzitnom meste Pécs zúčastnilo na pochode za práva LGBTQ osôb, ktorý sa konal napriek oficiálnemu zákazu, informovala agentúra AFP.

05.10.2025
Podľa odhadu AFP na pochod prišlo 7000 až 8000 demonštrantov, ktorí sa vydali z centra mesta približne na poludnie a večer sa pokojne rozišli.

„Som tu dnes, pretože, žiaľ, toto zhromaždenie už nie je len o komunite LGBTQ, ale o obmedzovaní našich základných ľudských práv,“ povedal pre AFP študent Vencel Tóth (18).

„Nie som priamo zapojená do žiadnej LGBTQ organizácie ani komunity, ale mnohí moji študenti a priatelia áno,“ objasnila učiteľka a psychologička Edit Sinkóová (58). „A nerozumiem, prečo by sme im to mali zakazovať,“ dodala.

Podporu komunite LGBTQ prišli vyjadriť aj poslanci Európskeho parlamentu, napr. nezávislý rumunský europoslanec Nicolae Štefanuta a luxemburská poslankyňa Tilly Metzová zo Strany zelených.

Účastníci pochodu niesli pestrofarebné vlajky aj protivládne transparenty s nápismi ako „Maďarsko je diktatúra“.

Organizátori úradný zákaz obchádzali tým, že pochod oficiálne ohlásili ako akciu na upozornenie na „premnoženie divých zvierat“ a nehody, ktoré spôsobujú, povedal AFP právnik a aktivista za ľudské práva Péter Heindl.

Polícia pochod Pécs Pride zakázala 6. septembra a rozhodnutie potvrdil 15. septembra aj Najvyšší súd, pričom účastníkom akcie hrozia pokuty.

V meste sa konala aj protiakcia, ktorej niekoľko účastníkov sa pokúsilo pochod zablokovať, no rýchlo sa svojho úmyslu vzdali.

Pécs je jediné mesto mimo Budapešti, kde sa pochod na podporu práv LGBTQ ľudí koná. V hlavnom meste naň naposledy – v júni – prišlo viac než 200 000 ľudí, aj napriek zákazu polície, ktorá si predvolala primátora Budapešti Gergelya Karácsonya, keď pochod povolil.

Ultrakonzervatívna vláda maďarského premiéra Viktora Orbána prijala v polovici marca zákon, ktorý zakazuje pochody LGBTQ. Orbán tento krok označil za súčasť snáh o „ochranu detí,“ napísala AFP.

