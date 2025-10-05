Na zakázaný Pride v maďarskom meste Pécs prišlo osemtisíc ľudí

Podľa odhadu AFP na pochod prišlo 7000 až 8000 demonštrantov, ktorí sa vydali z centra mesta približne na poludnie a večer sa pokojne rozišli.
„Som tu dnes, pretože, žiaľ, toto zhromaždenie už nie je len o komunite LGBTQ, ale o obmedzovaní našich základných ľudských práv,“ povedal pre AFP študent Vencel Tóth (18).
„Nie som priamo zapojená do žiadnej LGBTQ organizácie ani komunity, ale mnohí moji študenti a priatelia áno,“ objasnila učiteľka a psychologička Edit Sinkóová (58). „A nerozumiem, prečo by sme im to mali zakazovať,“ dodala.
Podporu komunite LGBTQ prišli vyjadriť aj poslanci Európskeho parlamentu, napr. nezávislý rumunský europoslanec Nicolae Štefanuta a luxemburská poslankyňa Tilly Metzová zo Strany zelených.
Účastníci pochodu niesli pestrofarebné vlajky aj protivládne transparenty s nápismi ako „Maďarsko je diktatúra“.
Organizátori úradný zákaz obchádzali tým, že pochod oficiálne ohlásili ako akciu na upozornenie na „premnoženie divých zvierat“ a nehody, ktoré spôsobujú, povedal AFP právnik a aktivista za ľudské práva Péter Heindl.
Polícia pochod Pécs Pride zakázala 6. septembra a rozhodnutie potvrdil 15. septembra aj Najvyšší súd, pričom účastníkom akcie hrozia pokuty.
V meste sa konala aj protiakcia, ktorej niekoľko účastníkov sa pokúsilo pochod zablokovať, no rýchlo sa svojho úmyslu vzdali.Čítajte viac Dúhový Pride v Maďarsku lámal rekordy: Orbán za ním vidí sprisahanie Bruselu, eurokomisár McGrath reaguje na premiéra
Pécs je jediné mesto mimo Budapešti, kde sa pochod na podporu práv LGBTQ ľudí koná. V hlavnom meste naň naposledy – v júni – prišlo viac než 200 000 ľudí, aj napriek zákazu polície, ktorá si predvolala primátora Budapešti Gergelya Karácsonya, keď pochod povolil.
Ultrakonzervatívna vláda maďarského premiéra Viktora Orbána prijala v polovici marca zákon, ktorý zakazuje pochody LGBTQ. Orbán tento krok označil za súčasť snáh o „ochranu detí,“ napísala AFP.