Pravda Správy Svet Babiš prišiel na hrad a rokuje s prezidentom Pavlom. Nielen o budúcej vláde

Babiš prišiel na hrad a rokuje s prezidentom Pavlom. Nielen o budúcej vláde

Líder víťazného hnutia ANO Andrej Babiš v nedeľu ráno prišiel na Pražský hrad na rokovania s prezidentom Petrom Pavlom. Hlavnou témou je zostavovanie budúcej vlády po voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, informuje TASR.

05.10.2025 09:38
babiš Foto: ,
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš prichádza v nedeľu 5. októbra 2025 do prezidentského úradu deň po tom, čo získal väčšinu hlasov v parlamentných voľbách.
debata

Babiš pri príchode neodpovedal na otázky novinárov. Rokovania sa však nebudú týkať len zostavenia novej vlády, ale aj spôsobu, ako šéf ANO vyrieši svoj konflikt záujmov ako majiteľ spoločnosti Agrofert a zároveň takmer istý premiér, napísal portál Seznam Zprávy.

Babiš - prvý povolebný prejav: My vás nikdy nezradíme
Video

Prezident Petr Pavel po sobotnom skončení hlasovania avizoval, že od nedele začne rokovania o zostavovaní vlády so stranami, ktoré vo voľbách prekročili päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do Poslaneckej snemovne. V nedeľu plánuje prijať aj predsedov koalície SPOLU – Petra Fialu (ODS), Mareka Výborného (KDU-ČSL) a Markétu Pekarovú Adamovú (TOP 09). Diskutovať chce aj s predsedom hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vítom Rakušanom. Stretnutia s lídrami ostatných strán sú plánované na pondelok.

zväčšiť Predseda hnutia ANO Andrej Babiš prichádza v... Foto: SITA/AP, Darko Bandic
babiš Predseda hnutia ANO Andrej Babiš prichádza v nedeľu 5. októbra 2025 do prezidentského úradu deň po tom, čo získal väčšinu hlasov v parlamentných voľbách.

Prezident zdôraznil, že si želá stabilnú vládu, ktorá bude riešiť kľúčové otázky krajiny a garantovať občanom prosperitu a bezpečie.

Babiš Čítajte viac Je Babiš po výhre vo voľbách na vrchole? Vláda ANO s Motoristami bude zrážka dvoch vízií, vysvetľuje politológ

Babiš už v sobotu večer rokoval o prípadnej spolupráci so stranou Motoristi – Filipom Turkom a Petrom Macinkom – a následne aj s lídrom SPD Tomiom Okamurom.

Vo voľbách zvíťazilo hnutie ANO so ziskom 34,51 percenta hlasov. Druhá bola koalícia SPOLU s 23,36 percenta a tretí STAN s 11,23 percenta. Štvrtí skončili Piráti (8,97 percenta), piata bola SPD (7,78 percenta) a do snemovne sa ešte dostali Motoristi s 6,77 percenta hlasov.

Fiala po voľbách: Vyhrali populisti, nacionalisti, extrémisti. Bohužiaľ
Video
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #česká vláda #Andrej Babiš #voľby v Česku #Petr Pavel
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"