Putin: Ak Washington dodá Ukrajine tomahawky, zničí to vzťahy USA a Ruska

Trump už skôr povedal, že Putin ho sklamal za to, že v konflikte na Ukrajine neuzavrel mier. Rusko tiež označil za „papierového tigra“ vzhľadom na to, že sa Moskve nepodarilo podmaniť si Ukrajinu. Putin minulý týždeň reagoval na tieto slová ostrým výpadom a spochybnil, či tým „papierovým tigrom“ naopak nie je NATO, pretože sa mu nepodarilo zastaviť postup ruských síl.
Americký viceprezident J. D. Vance v septembri vyhlásil, že Washington zvažuje žiadosť Ukrajiny o strely Tomahawk s dlhým doletom, ktoré by mohli zasiahnuť územie v hĺbke Ruska, vrátane Moskvy. Nie je ale jasné, či už v tejto veci padlo nejaké rozhodnutie.
„To by viedlo k zničeniu našich vzťahov, alebo aspoň tých pozitívnych trendov, ktoré sa v týchto vzťahoch objavili,“ povedal Putin vo videu.
Americký denník The Wall Street Journal (WSJ) v minulých dňoch informoval, že Spojené štáty poskytnú Ukrajine spravodajské informácie o cieľoch ruskej energetickej infraštruktúry dosiahnuteľných strelami s dlhým doletom. Washington zvažuje, či Kyjevu poslať strely, ktoré by mohli byť pri takých úderoch použité. Správu WSJ agentúre Reuters potvrdili dvaja ľudia z americkej administratívy.Čítajte viac Tomahawky na Ukrajinu zrejme nepôjdu, no USA Kyjevu sľubujú iné zbrane. Kremeľ varuje pred eskaláciou
Agentúra Reuters tento týždeň s odvolaním sa na svoje zdroje napísala, že dodanie tomahawkov na Ukrajinu sa zdá byť nepravdepodobné. Dôvodom je podľa nej to, že súčasné zásoby týchto striel sú určené predovšetkým pre americké námorníctvo.