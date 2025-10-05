Pravda Správy Svet Cynický a vypočítavý Orbán: Je dobre, že medzi Maďarskom a Ruskom sa nachádza územie, ktoré sa dnes nazýva Ukrajina

Maďarský premiér Viktor Orbán vyhlásil, že existencia Ukrajiny ako štátu, ktorý oddeľuje Maďarsko od Ruska, je v záujme Maďarska.

05.10.2025 14:57
Maďarský premiér Viktor Orbán prichádza na neformálny summit v dánskom parlamente na hrade Christiansborg v Kodani v stredu 1. októbra 2025.
Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, Orbán to povedal v rozhovore pre maďarsky portál Hetek.

„Dobrou správou je, že medzi Maďarskom a Ruskom sa nachádza územie, ktoré sa dnes nazýva Ukrajina. Pre Maďarsko je strategickým záujmom, aby Ukrajina existovala. Nejde o geopolitické hľadisko, ale o otázku maďarského národného záujmu,“ povedal Orbán v rozhovore.

Orbán: Maďari a Slováci vedia, čo znamená vojna
Napriek týmto slovám maďarský premiér 29. septembra uviedol, že Ukrajina nie je suverénny štát. Orbánove vyjadrenia prišli po tom, ako Ukrajina obvinila Maďarsko z narušenia vzdušného priestoru niekoľkými bezpilotnými lietadlami, ktoré sa údajne pokúšali špehovať jej pohraničné oblasti.

„Podporujeme strategickú dohodu s Ukrajinou. Strategickú dohodu medzi Európskou úniou a Ukrajinou. Nie členstvo, ale dohodu,“ povedal ďalej Orbán.

Orbán v piatok oznámil, že jeho krajina bude vetovať vstup Ukrajiny do Európskej únie. Podľa neho by tento krok mohol Úniu zatiahnuť do vojny s Ruskom. „Ukrajina je krajina s veľmi ťažkým osudom. Prečo by sme sa mali deliť o tento ťažký osud? Máme vlastný osud, ktorý je omnoho ľahší než osud Ukrajincov,“ uviedol.

Maďarský premiér v piatok tiež vyjadril nesúhlas s tým, aby EÚ poskytovala Ukrajine dlhodobú vojenskú a finančnú pomoc, ktorú označil za „ilúziu“ založenú na falošných predpokladoch o hospodárskom kolapse v Rusku.

Barbarský útok Rusov: dronom udreli na osobný vlak, obeť a 30 zranených
