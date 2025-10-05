Pravda Správy Svet „Štátny prevrat“, obliehanie paláca, premiér sa vyhráža opozícii. V Gruzínsku to opäť vrie

Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze dnes pohrozil odvetnými krokmi opozícii, a to deň po miestnych voľbách, kedy sa proeurópski demonštranti snažili vniknúť do prezidentského paláca v metropole. Napísala to agentúra AFP. Pri protestoch, ktoré sa podľa predsedu vlády usilovali o štátny prevrat, bolo zranených najmenej 27 ľudí.

05.10.2025 17:11
gruzinsko Foto: ,
Demonštranti s gruzínskymi a ukrajinskými štátnymi vlajkami stoja za horiacou barikádou počas opozičného zhromaždenia v centre mesta Tbilisi v Gruzínsku v sobotu 4. októbra 2025.
Tisíce ľudí sa v sobotu večer zhromaždili v centre Tbilisi, aby protestovali proti vláde, ktorá sa vyhlásila za víťaza volieb vo všetkých obciach. Dva najväčšie opozičné bloky, ktoré sa hlasovania nezúčastnili, vyzvali k mierovej revolúcii a obvinili vládnucu stranu Gruzínsky sen z proruských a autoritárskych tendencií.

„Už bolo zatknutých niekoľko ľudí, predovšetkým organizátorov pokusu o zvrhnutie vlády. Nikto nezostane nepotrestaný, mnoho ďalších musí počítať s odsúdením,“ povedal dnes Kobachidze pred novinármi. Ministerstvo vnútra v sobotu nechalo začať vyšetrovanie výziev na zvrhnutie vlády a zadržať päť vodcov protestov, ktorým hrozí až deväťročné väzenie.

Prevrat riadený zo zahraničia

Premiér predtým demonštrácie označil za pokus o štátny prevrat a tvrdil, že ich naplánovali zahraničné spravodajské agentúry, ktoré ale nemenoval. „Táto politická sila – sieť zahraničných agentov – bude úplne neutralizovaná a už nebude môcť zasahovať do gruzínskej politiky,“ dodal predseda vlády.

Agentúra AFP uviedla, že Kobachidze tým odkazoval na hlavnú opozičnú stranu Zjednotené národné hnutie (UNM) uväzneného gruzínskeho exprezidenta Michaila Saakašviliho.

Prozápadná opozícia v Gruzínsku, kde žije 3,7 milióna ľudí, organizuje protesty od októbra minulého roka. Vtedy Gruzínsky sen vyhral parlamentné voľby, ktoré kritici tejto strany označujú za zmanipulované. Strana obvinenia z manipulácie odmietla.

Gruzínsko, kedysi jedna z najviac prozápadne orientovaných krajín, ktoré vznikli po rozpade Sovietskeho zväzu, má od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu napäté vzťahy so Západom. Vláda krátko po minuloročných voľbách zmrazila prístupové rozhovory s Európskou úniou, čím náhle zmenila dlhodobý kurz, čo vyvolalo veľké demonštrácie.

Strana Gruzínsky sen miliardára Bidziny Ivanišviliho je u vlády od roku 2012. Miliardár, ktorý je najbohatším mužom Gruzínska, k svojmu majetku prišiel v Rusku. Jeho vláda podľa pozorovateľov obmedzuje demokratické princípy a opozícia ju obviňuje, že krajinu odvádza z cesty do EÚ a ženie do područia Moskvy.

