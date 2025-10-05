Žiadna tichá podpora, chceme do vlády, odkázali Babišovi Motoristi

„Prezentovali sme to už pred voľbami. Motoristi jasne povedali, že ak voliči rozdajú karty tak, že Motoristi budú mať šancu zasahovať do budúcej politiky tejto krajiny, tak si prajeme, aby to bolo na pôdoryse koaličného vládnutia. V tomto ohľade majú Motoristi ambíciu zasadnúť v budúcej vláde, to bezpochyby," uviedol Šťastný.
„Motoristi už v kampani prezentovali, že jednou z hlavných priorít je odmietnutie nových zelených daní Európskej únie ETS2, ktoré by brutálnym spôsobom o desiatky tisíc korún ročne zdraželi všetkým domácnostiam život. Ďalšou prioritou je odmietnutie migračného paktu," odpovedal Šťastný na otázku, akým oblastiam by sa chceli vo vláde venovať.Čítajte viac Babiš má k povereniu ešte ďaleko, povedal Pavel a žiada „pôdorys“ novej vlády