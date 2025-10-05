Amsterdamom prešiel štvrťmiliónový dav propalestínskych priaznivcov

Takzvaný Pochod červenej línie nadviazal na podobnú masovú demonštráciu, ktorá sa v máji konala v Haagu. Naplánovaný bol niekoľko týždňov pred tým, ako americký prezident Donald Trump predstavil svoj plán na ukončenie vojny medzi Izraelom a teroristickým hnutím Hamas. Organizátori PAX Netherlands dúfajú v mier v Gaze a zároveň dodali, že Trumpov plán nezmenil ich odhodlanie.
Protestujúci všetkých vekových kategórií sa napriek dažďu pripojili k šesť kilometrov dlhému pochodu holandským hlavným mestom, mávali palestínskymi vlajkami, skandovali Slobodná Palestína a niesli transparenty s nápismi Izrael, hanbi sa! alebo Nebudeme slobodní, kým nebude slobodná Gaza.
Organizátori uviedli, že holandská vláda nerobí dosť na to, aby Izrael prestal v pásme páchať vojnové zločiny. Po politikoch tiež chceli, aby podnikli kroky, a to len tri týždne pred parlamentnými voľbami. Tie sa v krajine konajú 29. októbra. Vodca najväčšej strany v parlamente Geert Wilders opakovane Izraelu vyjadril neochvejnú podporu.
„Dúfame, že veľmi skoro nastane skutočné prímerie a ľudia budú chránení, dostanú humanitárnu pomoc a budú v bezpečí. Zároveň ale máme obavy o dlhodobý záväzok Izraela zastaviť genocídu. Chceme, aby naša vláda vyvinula tlak na izraelskú vládu, aby zaistila prímerie,“ povedala Šéfka PAX.
Holandská vláda od májových demonštrácií pomaly mení svoj postoj voči Izraelu. V júli uvalila zákaz cestovania na dvoch krajne pravicových izraelských ministrov, ktorých obvinila z podnecovania násilia proti Palestínčanom a volania po etnickej čistke v pásme Gazy. V septembri oznámila, že plánuje zakázať dovoz tovaru vyrobeného v židovských osadách na palestínskych územiach okupovaných Izraelom. Podporila tiež plány Európskej komisie pozastaviť obchodné opatrenia v rámci dohody EÚ s Izraelom.Čítajte viac Izraelské vedenie vraj nariadilo zastaviť dobývanie Gazy. Na mesto aj tak smerovali desiatky náletov