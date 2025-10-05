10 rokov sa skrýval v utečeneckom tábore. Populárny spevák sa napokon sám vzdal

Šakír, ktorý sa narodil palestínskej matke a libanonskému otcovi, bol obvinený z účasti na potýčkach medzi libanonskými vojakmi a stúpencami sunnitského duchovného Ahmada Asíra, ktoré vypukli v roku 2013 v prístavnom meste Sajdá, ležiacom zhruba 40 kilometrov južne od metropoly Bejrút. Zahynulo pri nich 18 vojakov a dosiaľ nezistený počet Asírových prívržencov. Asíra zatkli o dva roky neskôr na bejrútskom letisku, keď sa pokúsil s falošným pasom utiecť z Libanonu.
Asír sa stal známym svojimi kázňami po vypuknutí vojny v susednej Sýrii v roku 2011. Kritizoval režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada a jeho spojencov – libanonské šiitské militantné hnutie Hizballáh a Irán – a podporil sýrsku opozíciu.
Hoci Šakír podporoval Asíra, účasť na stretoch v mesta Sajdá popieral a ukrýval sa v palestínskom utečeneckom tábore Ajn al-Hulwá, najväčšom palestínskom tábore v krajine, kde libanonské úrady nemajú jurisdikciu. O bezpečnosť sa tam starajú palestínske frakcie.Čítajte viac Prudký pokles zrážok spôsobil v Libanone bezprecedentný nedostatok vody
V roku 2020 libanonský vojenský tribunál odsúdil Šakíra na 22 rokov väzenia za poskytovanie finančnej a logistickej podpory „teroristickej“ skupine vedenej Asírom.
Šakír v júli – ešte počas svojho skrývania – vydal novú pieseň, ktorá sa dostala na vrchol rebríčkov v arabskom svete. Klip k nej bol nakrútený v tábore Ajn al-Hulwá a na strímovacej platforme YouTube má viac ako 113 miliónov zhliadnutí.