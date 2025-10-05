Pravda Správy Svet Francúzsko má „novú“ vládu. Zmeny sú len kozmetické, viacerí ministri sa vracajú

Francúzsky premiér Sébastien Lecornu pri formovaní nového kabinetu stavil na ministrov bývalej vlády. Vo funkciách potvrdil napríklad ministra vnútra Bruna Retailleaua, šéfa diplomacie Jean-Noëla Barrota či ministra spravodlivosti Géralda Darmanina. Novým menom je minister financií a hospodárstva Roland Lescure, ktorý ale pôsobil už v predchádzajúcej vláde. Vracia sa aj exminister financií Bruno Le Maire, ktorý bude mať v novej vláde na starosti ministerstvo obrany. Oznámil to dnes Elyzejský palác.

05.10.2025 20:28
Nový minister financií a hospodárstva Lescure je poslancom za jednu zo strán z tábora prezidenta Emmanuela Macrona. Pred rokmi bol aj členom Socialistickej strany. Vo vláde bude mať na starosť jej hlavnú úlohu – pripraviť rozpočet na budúci rok s nižším deficitom, než je ten tohtoročný.

V novej vláde, ktorú Lecornu zostavoval skoro mesiac, nie je inak veľa nových tvárí, upozorňujú politickí komentátori. Do vlády sa vracia bývalý minister financií Le Maire, ktorý sa stane ministrom obrany. Tým bol v predchádzajúcej vláde práve Lecornu. Väčšinu ministrov tvoria členovia a politici nominovaní stranami, ktoré podporujú prezidenta Macrona, a pravicovými Republikánmi, ktorí dnes súhlasili s tým, aby vo vládnutí s Macronom pokračovali.

Lecornu je piatym premiérom od mája 2022, kedy Macron obhájil prezidentský mandát. Problémom je podľa komentátorov fakt, že vládne strany nemajú väčšinu v Národnom zhromaždení. Dve z posledných piatich vlád skončili, pretože im poslanci nevyslovili dôveru, čo je vo Francúzsku v posledných desaťročiach krajne nezvyklé.

Dnes predstavený zoznam ministrov nie je zrejme úplný, obsahuje ale mená všetkých kľúčových ministrov. Prvé zasadnutie vlády sa uskutoční v pondelok popoludní. V utorok sa očakáva vystúpenie premiéra Lecornua v parlamente, kde predstavia vládne priority. Krajne ľavicová strana Nepodrobené Francúzsko (LFI) už oznámila zámer podať návrh na vyslovenie nedôvery novému kabinetu.

