Francúzsko má „novú“ vládu. Zmeny sú len kozmetické, viacerí ministri sa vracajú

Nový minister financií a hospodárstva Lescure je poslancom za jednu zo strán z tábora prezidenta Emmanuela Macrona. Pred rokmi bol aj členom Socialistickej strany. Vo vláde bude mať na starosť jej hlavnú úlohu – pripraviť rozpočet na budúci rok s nižším deficitom, než je ten tohtoročný.
V novej vláde, ktorú Lecornu zostavoval skoro mesiac, nie je inak veľa nových tvárí, upozorňujú politickí komentátori. Do vlády sa vracia bývalý minister financií Le Maire, ktorý sa stane ministrom obrany. Tým bol v predchádzajúcej vláde práve Lecornu. Väčšinu ministrov tvoria členovia a politici nominovaní stranami, ktoré podporujú prezidenta Macrona, a pravicovými Republikánmi, ktorí dnes súhlasili s tým, aby vo vládnutí s Macronom pokračovali.
Lecornu je piatym premiérom od mája 2022, kedy Macron obhájil prezidentský mandát. Problémom je podľa komentátorov fakt, že vládne strany nemajú väčšinu v Národnom zhromaždení. Dve z posledných piatich vlád skončili, pretože im poslanci nevyslovili dôveru, čo je vo Francúzsku v posledných desaťročiach krajne nezvyklé.Čítajte viac Francúzsky premiér sľubuje novú vládu do začiatku októbra a rozpočet bez škrtov
Dnes predstavený zoznam ministrov nie je zrejme úplný, obsahuje ale mená všetkých kľúčových ministrov. Prvé zasadnutie vlády sa uskutoční v pondelok popoludní. V utorok sa očakáva vystúpenie premiéra Lecornua v parlamente, kde predstavia vládne priority. Krajne ľavicová strana Nepodrobené Francúzsko (LFI) už oznámila zámer podať návrh na vyslovenie nedôvery novému kabinetu.Čítajte viac Štvrtý premiér za 14 mesiacov. Macron ukázal na ministra Lecorna. Le Penová: Posledný tromf macronizmu