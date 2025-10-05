Pápež Lev XIV. podpísal svoj zatiaľ najdôležitejší dokument, obsah Vatikán tají

Dokument nadväzuje svojim názvom na poslednú encykliku pápeža Františka Dilexi nos (Miloval nás). V nej pápež nabádal katolíkov, aby nepodľahli honbe za peniazmi a pestovali svoju vieru. Podľa agentúry Reuters súčasný pápež, ktorý je na čele katolíckej cirkvi od začiatku mája, dopracoval text, ktorý už pripravoval jeho predchodca.
Obsah dokumentu predstavia vo štvrtok 9. októbra kardináli Konrad Krajewski a Michael Czerny. Obaja patrili k blízkym spolupracovníkom zosnulého pápeža Františka.
Apoštolská exhortácia je považovaná za o jeden stupeň menej významný dokument ako encyklika. Oboma dokumentmi sa pápež obracia na veriacich a preberá otázky viery či morálnych postojov.