Pravda Správy Svet Pápež Lev XIV. podpísal svoj zatiaľ najdôležitejší dokument, obsah Vatikán tají

Pápež Lev XIV. podpísal svoj zatiaľ najdôležitejší dokument, obsah Vatikán tají

Pápež Lev XIV. podpísal zatiaľ najdôležitejší dokument od začiatku svojej vlády – apoštolskú exhortáciu Dilexi te (Miloval ťa). Jej obsah zatiaľ Vatikán tají, podľa médií by sa dokument mal týkať chudobných a starostlivosti o nich. Tomu by nasvedčovalo, že pápež dokument podpísal na sviatok svätého Františka, ktorý je vnímaný ako zástanca chudobných.

05.10.2025 21:00
papez Foto: ,
Pápež Lev XIV. žehná dieťa na konci omše pri príležitosti Jubilea migrantov a misionárov na Námestí svätého Petra vo Vatikáne v nedeľu 5. októbra 2025.
debata (2)

Dokument nadväzuje svojim názvom na poslednú encykliku pápeža Františka Dilexi nos (Miloval nás). V nej pápež nabádal katolíkov, aby nepodľahli honbe za peniazmi a pestovali svoju vieru. Podľa agentúry Reuters súčasný pápež, ktorý je na čele katolíckej cirkvi od začiatku mája, dopracoval text, ktorý už pripravoval jeho predchodca.

Hral pre pápeža aj Eltona Johna, Slovenkám hádzal na koncerte mokré uteráky, chorvátsky violončelista HAUSER exkluzívne pre Pravdu
Video

Obsah dokumentu predstavia vo štvrtok 9. októbra kardináli Konrad Krajewski a Michael Czerny. Obaja patrili k blízkym spolupracovníkom zosnulého pápeža Františka.

Apoštolská exhortácia je považovaná za o jeden stupeň menej významný dokument ako encyklika. Oboma dokumentmi sa pápež obracia na veriacich a preberá otázky viery či morálnych postojov.

Papezsky nuncius Nicola Girasoli vo farskej charite Filakovo Čítajte viac Farská charita vo Fiľakove pomáha najchudobnejším. Bývalú dielňu postupne menia na centrum pomoci a nádeje
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Vatikán #pápež František #pápež Lev XIV.
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"